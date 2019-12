Disney cắt cảnh hôn đồng giới trong ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’

Được biết, phân cảnh bị “xóa sổ” khỏi Star Wars: The Rise of Skywalker khi phim “đổ bộ” phòng vé đảo quốc sư tử chỉ kéo dài vài giây. Đáng chú ý, đây là nụ hôn của hai nhân vật nữ phụ và dường như không ảnh hưởng gì đến nội dung chính của phim.

Thông tin khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối bởi cảnh hôn đồng tính lần đầu tiên xuất hiện trong thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao. Theo thông tin từ cơ quan quản lý truyền thông Singapore, phân cảnh này bị cắt để phim được dán nhãn 13 thay vì phải cấm trẻ em dưới 16 tuổi thưởng thức nếu giữ nguyên phân cảnh nói trên.

Tranh cãi quanh việc cắt cảnh nhạy cảm

Việc nụ hôn đồng giới bị cắt khỏi siêu phẩm mới nhất của thương hiệu Star Wars trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của khán giả, đặc biệt là cộng đồng LGBT. Nhiều ý kiến thể hiện sự hoan nghênh việc lồng ghép yếu tố đồng tính vào phim như một sự công nhận những người đồng tính thực sự tồn tại trong vũ trụ của Chiến tranh giữa các vì sao. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cảnh này chỉ mang tính tượng trưng và Disney cần có những động thái mạnh mẽ hơn để củng cố thông điệp của họ.

Trong khi khán giả Singapore hụt hẫng vì cảnh hôn đồng giới bị cắt khỏi phim thì người hâm mộ Việt Nam lại háo hức với Star Wars: The Rise of Skywalker bởi phim tiếp tục có sự tham gia của nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Trần ẢNH: DISNEY

Một số người hâm mộ cũng phát hiện “xúc tác” đặc biệt giữa 2 nhân vật Finn và Poe Dameron (do John Boyega và Oscar Isaac thủ vai), đồng thời hy vọng tình anh em của họ có thể phát triển theo hướng tình yêu. Các nam diễn viên nói rằng họ cũng ủng hộ mong muốn này. “Cá nhân tôi hy vọng cảnh của những người đồng tính có thể được đưa nhiều hơn vào các phần phim khác. Tuy nhiên, tôi không kiểm soát được điều đó. Có vẻ như đó là một sự tiến triển tự nhiên, nhưng thật đáng buồn, rằng hiện tại mọi người vẫn còn sợ chuyện này”, Oscar Isaac nói với tạp chí Variety.

Đạo diễn J.J Abrams từng nói bóng gió trước khi phát hành bộ phim rằng sẽ có một cảnh phim khiến cộng đồng LGBT hài lòng, ông chia sẻ với Variety: “Việc những người đến với phim và cảm thấy mình hiện diện trong bộ phim rất quan trọng với tôi”. Trong một cuộc phỏng với Daily Beast, nhà làm phim này từng bảo sẽ thật hẹp hòi khi cho rằng không có nhân vật đồng tính nào trong vũ trụ phim Star Wars.

Nói về cảnh hôn đồng tính đã bị cắt ở Singapore, J.J Abrams từng giải thích: “Một phần mục đích của cảnh quay là để cho mọi người thấy khoảnh khắc bên nhau của một cặp đồng giới, để chỉ ra rõ ràng rằng trong vũ trụ này, tất cả mọi người đều hiện diện trong đó và được chào đón như nhau”. Chính vì những tuyên bố của J.J Abrams, việc cảnh hôn đồng giới bị cắt ở Singapore khiến nhiều khán giả nước này không khỏi luyến tiếc, hụt hẫng.

Hồi tháng 3.2019, Bohemian Rhapsody cũng gây xôn xao vì cảnh 'nóng' đồng tính của phim bị cắt sạch khi chiếu tại thị trường Trung Quốc ẢNH: FOX

Mỗi quốc gia mỗi quan niệm về tình yêu đồng tính

Singapore vốn là quốc gia còn khá bảo thủ đối với tình yêu đồng tính. Mối quan hệ đồng giới chưa được công nhận và việc nhận con nuôi của các cặp đồng tính được xem là bất hợp pháp. Đặc biệt, không có biện pháp bảo vệ, chống phân biệt đối xử đối với những người thuộc cộng đồng LGBT. Theo Viện Nghiên cứu chính sách của nước này, năm 2018, khoảng 60% người dân khi được chọn tham gia vào một cuộc khảo sát đã phản đối hôn nhân đồng tính.

Không chỉ ở Singapore, theo The Hollywood Reporter, cảnh hôn đồng giới trong Star Wars: The Rise of Skywalker cũng bị cắt ở Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong khi đó, tại Trung Quốc - đất nước vốn còn khá bảo thủ về vấn đề giới tính, cảnh quay này lại bất ngờ vượt qua khâu kiểm duyệt để ra rạp.

Chính bởi quan điểm khác nhau của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ về các vấn đề văn hóa, chính trị, xã hội, các hãng phim lớn của Hollywood, trong đó có Disney, thường xuyên phải “giải quyết” những cảnh quay nhạy cảm đối với từng thị trường nhằm nhận được sự ủng hộ tối đa từ khán giả bản địa. Đặc biệt là ở những thị trường "béo bở" như Trung Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên các cảnh liên quan đến vấn đề giới tính của nhân vật trong phim bị cắt khỏi tác phẩm như siêu phẩm Star Wars: The Rise of Skywalker. Năm 2018, nhân vật Zia Rodriguez (Daniella Pineda thủ vai) trong Jurassic World: Fallen Kingdom đã bị cắt cảnh tiết lộ về giới tính của cô. Hồi năm 2016, John Cho chia sẻ phân đoạn nói về giới tính của trung úy Hikaru Sulu trong Star Trek: Beyond cũng bị loại bỏ. Đáng chú ý, tại Trung Quốc, hàng loạt tác phẩm như: Bohemian Rhapsody, Call me by your name, Moonlight, Cloud Atlas, Brokeback Mountain… đã bị cắt một vài đoạn vì có nội dung liên quan đến vấn đề đồng tính.