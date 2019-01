Diva Celine Dion gây sốc bởi thân hình gầy trơ xương

Hôm 23.1, tham dự show diễn thời trang của nhà thiết kế người Hà Lan Ronald Van Der Kemp, giọng ca My Heart Will Go On diện bộ vest và trang điểm đơn giản. Tuy nhiên, thay vì phô diễn sự quyền lực và thần thái sắc lạnh, diva huyền thoại lại lộ rõ vẻ mặt gầy gò, xanh xao, thiếu sức sống. Thậm chí, phần áo khoét sâu còn để lộ lồng ngực trơ xương của nữ ca sĩ sinh năm 1968.

ẢNH: GETTY IMAGES Diện mạo hiện tại của diva đình đám khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ

Căn bệnh thính giác suốt một năm qua được cho là một trong những nguyên nhân chính khiến sức khỏe của giọng ca 50 tuổi ngày càng nghiêm trọng. Trước đó, hồi tháng 3.2018, nữ ca sĩ đột nhiên hủy show vì phải trải qua ca phẫu thuật tai. Vấn đề về thính giác ảnh hưởng khá lớn đến sinh hoạt thường ngày và hoạt động ca hát của nghệ sĩ gốc Canada. Một trong số giảng viên thanh nhạc của Celine Dion cho biết giọng ca huyền thoại này không thể nghe được tiết tấu của ban nhạc nên nữ ca sĩ rất vất vả để có thể hát đúng nhịp điệu. Vấn đề này cũng ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm lý của Celine Dion mỗi khi đứng trên sân khấu biểu diễn. Vì không muốn người hâm mộ lo lắng, chủ nhân hit The power of love hiếm khi tiết lộ về sức khỏe cá nhân.

ẢNH: GETTY IMAGES Khuôn mặt hốc hác khiến Celine Dion già hơn nhiều so với tuổi thực

Một vài năm trở lại đây, diva đình đám người Canada đã phải đối mặt với không ít khó khăn đời tư. Tháng 1.2016, căn bệnh ung thư quái ác cướp đi sinh mạng của chồng Celine Dion khiến nữ ca sĩ phải một mình gồng gánh gia đình, nuôi nấng ba con và sắp xếp công việc ca hát.

Năm 2018, truyền thông đồn đoán về mối quan hệ tình cảm giữa Celine Dion và Pepe Muñoz, một vũ công người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, hai người đã nhanh chóng phủ nhận tình cảm và khẳng định họ chỉ là bạn bè. “Chúng tôi vẫn cười vì những tin đồn tình cảm kiểu đó. Cô ấy là người bạn mà tôi có thể tin tưởng để tâm sự và tôi cũng sẵn sàng lắng nghe những vấn đề của cô ấy. Celine Dion là một phụ nữ minh bạch và là một người bạn mà chắc chắn ai cũng cần: tốt bụng, dịu dàng, hào phóng và sẵn sàng xả thân vì bạn bè”, Pepe Muñoz nói về danh ca đình đám.

ẢNH: GETTY IMAGES Trong suốt sự kiện, giọng ca huyền thoại liên tục trò chuyện của "người tình tin đồn"

Celine Dion là diva đình đám với những ca khúc bất hủ đi vào trái tim của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới như: My Heart Will Go On, It's All Coming Back To Me Now, Us, A New Day Has Come, The Power of Love, Where Does My Heart Beat Now… Nữ ca sĩ đạt được danh tiếng trên toàn thế giới sau khi phát hành một số album bán chạy nhất như Falling Into You hay Let's Talk About Love, cả hai đều được chứng nhận đĩa kim cương ở Mỹ. Trong sự nghiệp ca hát của mình, Celine Dion đã đoạt năm giải Grammy danh giá và được công nhận là một trong những giọng ca xuất sắc nhất mọi thời đại.