Diva Hồng Kông tuyên bố giải nghệ sau hơn 30 năm ca hát

Chủ nhân hit Tình như lá bay xa nói rằng bản thân đã hoàn thành hợp đồng với công ty chủ quản một cách nghiêm túc và đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp ca hát. Diva đình đám xứ cảng thơm nói thêm rằng dẫu dành niềm đam mê cho ca hát nhưng cô cũng đã nhìn thấy “mặt xấu xí” của nghề nghiệp và cảm thấy thất vọng. Trong phần bình luận, giọng ca sinh năm 1966 đã úp mở rằng bản thân buộc phải đưa ra quyết định giải nghệ nhưng không đề cập chi tiết. Ngoài ra, nghệ sĩ U.60 cho biết cô đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đi đến quyết định này.

Quan Thục Di là một trong những diva nức tiếng của làng nhạc Hồng Kông. Nữ ca sĩ bắt đầu nhận được sự chú ý từ công chúng vào năm 1989 với bản hit Happy Are These In Love rồi trở thành cái tên nổi đình nổi đám trong những năm 1990. Năm 2002, giọng ca nổi tiếng này đã tạm dừng hoạt động một thời gian để sinh con trai và làm mẹ đơn thân sau đó nhanh chóng lao vào kinh doanh và tìm về với niềm đam mê âm nhạc. Năm 2014, cô từng thừa nhận con trai là kết quả của mối tình vụng trộm giữa mình và một sư thầy trẻ tuổi. Ngôi sao Hồng Kông này vướng nhiều tin đồn tình ái, trong đó có “nghi án” tự tử vì tình vào năm 2016. Những năm gần đây, diva đình đám một thời thường xuyên được báo cáo về tình trạng tâm lý bất ổn và có nhiều hành vi không bình thường.