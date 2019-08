Đỗ Mỹ linh được khen thông minh trong tập mới nhất của 'Cuộc đua kỳ thú'

Tập 8 Cuộc đua kỳ thú thu hút sự quan tâm của khán giả bởi lần về nhất đầu tiên của đội vàng (H'Hen Niê và Lệ Hằng) cũng như sự ra về đầy tiếc nuối của Mlee và Quốc Anh. Bên cạnh đó, dù chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 nhưng Đỗ Mỹ Linh và Lê Xuân Tiền cũng được khán giả đặc biệt chú ý. Trong tập phát sóng này, Đỗ Mỹ Linh đã có màn “chuyển bại thành thắng" đầy ngoạn mục khi nhận được lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng vì sự thể hiện ấn tượng của mình.

Đáng chú ý nhất phải kể đến thử thách đầu tiên, di chuyển bằng thang từ tầng 81 xuống tầng 71 của một tòa nhà và ghi nhớ những số liệu mà chương trình cung cấp. Là người thực hiện vượt rào, Đỗ Mỹ Linh khiến Lê Xuân Tiền bất ngờ khi thi đấu với tinh thần thoải mái, không tỏ ra một chút sợ hãi nào so với các đội còn lại. Thậm chí, Hoa hậu Việt Nam 2016 còn thể hiện khả năng ghi nhớ tốt khi xuất sắc trả lời đúng những con số ở lần đầu tiên trong khi các đội khác phải mất nhiều lượt chơi. Bình An phải lên tiếng: “Chứng tỏ Linh cũng ok đấy nhở".

Đỗ Mỹ Linh chiếm được cảm tình của khán giả trong tập 8 Cuộc đua kỳ thú Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi tập phát sóng, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho Đỗ Mỹ Linh. Họ cho rằng người đẹp sinh năm 1996 thông minh, sở hữu trí nhớ tốt, bù lại cho những thử thách thiên về thể lực trước đó. Một tài khoản viết: “Ai nói gì thì nói tôi thấy Đỗ Mỹ Linh giỏi, đẹp, thông minh. Chỉ là chưa thử sức mà thôi, bởi vì xanh dương luôn chọn thế an toàn nên cứ để cho anh Tiền làm mà đã quên chơi thì hai người phải hết mình". “Tuần này Linh xuất sắc, một phát ăn đứt luôn", tài khoản khác khen ngợi.

Một khán giả viết: “Đỗ Mỹ Linh thông minh đúng lúc, để cho đồng đội phải ngưỡng mộ mình chứ nhỉ. Xanh dương cố lên”. “Mấy tập trước mọi người nói Linh làm biếng, tiểu thư các kiểu, do Linh tìm được người đồng đội tốt thôi. Mọi người khắt khe quá”, một cư dân mạng bênh vực.