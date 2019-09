Đỗ Mỹ Linh tiếp tục khiến Lê Xuân Tiền cáu gắt khi thực hiện thử thách

Sau khi trải qua những nhiệm vụ đầy bất ngờ tại Triều tiên, 4 đội đua của Cuộc đua kỳ thú gồm Nâu, Cam, Vàng, Xanh Dương đã quay trở về Việt Nam để thực hiện các thử thách đầy cam go trong trận chung kết tại Kiên Giang. Quần đảo Nam Du là nơi các đội đua thực hiện các thử thách đầu tiên trong trận chung kết.

Càng về đích, thử thách dành cho các đội đua càng khốc liệt, có thể thấy ngay trong nhiệm vụ đầu tiên ở trận chung kết. Các đội phải sử dụng những vật dụng do chương trình cung cấp để kết bè, đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ, ăn ý và đòi hỏi kỹ năng khéo léo của đội chơi. Có lẽ áp lực cạnh tranh gay gắt cùng những thử thách cam go đã khiến các đội đua liên tục căng thẳng. Ở thử thách này, lần đầu tiên khán giả có thể thấy sự căng thẳng đến đỉnh điểm của đội Xanh Dương khi Lê Xuân Tiền rất bức xúc và gắt gỏng với Đỗ Mỹ Linh. Trong khi đó đội Nâu và Cam cũng gay gắt không kém khi không ai nhường ai. Bình An thể hiện thái độ: “Em chả có cái tôi gì ở đây cả...” hay Minh Triệu cũng khó chịu với Kỳ Duyên: “Tại sao cứ cãi vậy?".

Đội Cam của Hoa hậu Kỳ Duyên rất may mắn khi hai lần suýt bị loại Ảnh: BTC

Khán giả trông chờ sự bức phá của H'Hen Niê và Lệ Hằng trong chặng đua cuối cùng này Ảnh: BTC

Không chỉ kỹ năng, các thử thách trong Cuộc đua kỳ thú còn đòi hỏi các tay đua phải dẻo dai và có thể lực tốt. Sau nhiệm vụ kết bè, các đội tiếp tục leo tháp tương đương tòa nhà cao 12 tầng sau đó phải nhảy xuống lấy chai nước tăng lực. Lê Xuân Tiền là người thực hiện thử thách này, đối với 2 đội nữ, Minh Triệu đội Cam và H'Hen Niê đội Vàng là người thực hiện thử thách. Có thể thấy đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn và bào mòn sức lực của các đội chơi. Không nhưng vậy, trong chặng chung kết còn rất nhiều thử thách cam go dành cho các đội. Đội nào sẽ bứt phá và trở thành quán quân Cuộc đua kỳ thú 2019? Tập 10 sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày 7.9 trên VTV3.