Đoàn phim 'Jurassic World: Dominion’ ngừng quay vì có thành viên nhiễm Covid-19

Đạo diễn phim Wonder Woman 1984 cảnh báo phim điện ảnh có nguy cơ ‘tuyệt chủng’ Bộ phim siêu anh hùng Wonder Woman 1984 của nữ đạo diễn Patty Jenkins đã bị trì hoãn ba lần trong đại dịch Covid-19. Giờ đây, cô gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng Wonder Woman 1984 đang bị đe dọa thực sự. Patty Jenkins nằm trong số hàng chục đạo diễn hàng đầu của Hollywood đang kêu gọi chính phủ Mỹ cung cấp nguồn tài chính cho các rạp chiếu phim. Cô cảnh báo, nếu không có nó, truyền thống hàng thế kỷ đi xem phim có thể biến mất khỏi văn hóa Mỹ. Việc đóng cửa các rạp phim trên diện rộng sẽ khiến các hãng phim Hollywood ngừng đầu tư vào phim chiếu rạp và thay vào đó chuyển sang phát trực tuyến. “Đó có thể là điều đã xảy ra với ngành công nghiệp âm nhạc. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng ta muốn sống trong một thế giới mà lựa chọn duy nhất là đưa con bạn đi xem phim trong phòng khách của chính gia đình và các bạn trẻ không có nơi để hẹn hò”, Patty Jenkins nói. Nữ đạo diễn hy vọng rằng Wonder Woman 1984 có thể kéo khán giả đến rạp nhiều hơn. Hãng Warner Bros. đã dời lịch phát hành Wonder Woman 1984 từ ngày 2.10 sang 25.12. Ban đầu, tác phẩm dự kiến ra mắt vào ngày 5.6, sau đó chuyển sang 14.8.