Doanh thu 'Avengers: Endgame' còn cách 'Avatar' bao xa?

ẢNH: SONY

The Intruder (tựa Việt: Kẻ xâm nhập bí ẩn) giữ vững phong độ hơn mong đợi khi vượt qua nhiều tân binh để chiếm giữ vị trí thứ tư tại phòng vé Bắc Mỹ. Trong tuần thứ hai ra mắt, tác phẩm chỉ giảm 39% doanh thu so với ba ngày đầu trình làng. Bộ phim kinh dị của đạo diễn da màu Deon Taylor vừa có thêm 6,6 triệu USD tại quê nhà, nâng doanh thu nội địa lên mốc 21 triệu USD sau 10 ngày ra mắt khán giả Bắc Mỹ. So với ngân sách vỏn vẹn 8 triệu USD, thành tích mà The Intruder đem lại được xem là phi vụ quá hời đối với hãng Sony