Doanh thu phòng vé Bắc Mỹ thấp kỷ lục, 'Glass' đạt 9,5 triệu USD vẫn xưng vương

ẢNH: SONY

Khép lại Top 5 tiếp tục là chủ nhân của giải Phim hoạt hình hay nhất tại Quả cầu vàng 2019. Spider-Man: Into The Spider-Verse ước tính thu về 4,4 triệu USD, đẩy doanh số bán vé tại thị trường nội địa lên con số 175 triệu USD. Hiện tác phẩm về loạt người Nhện trong vũ trụ mới đang là phim hoạt hình có doanh thu nội địa cao nhất của hãng Sony. Tác phẩm cũng vừa nhận về 1,6 triệu USD từ thị trường quốc tế, đưa doanh thu quốc tế của phim có tổng cộng 172 triệu USD. Tuần tới, sự xuất hiện của The lego movie 2: The second part có thể sẽ khiến Spider-Man: Into The Spider-Verse không còn nhận được sự ưu ái của khán giả