Doanh thu phòng vé phim tết bùng nổ tại Trung Quốc

Doanh thu phòng vé phim tết Nguyên đán đang bùng nổ tại Trung Quốc. Cả hai bộ phim Xin chào Lý Hoán Anh (Hi, Mom) và Thám tử phố Tàu 3 (Detective Chinatown 3) đều được dự báo sẽ cán đích với hơn 700 triệu USD mỗi phim - một kết quả chưa từng có đối với hai bộ phim cạnh tranh đối đầu vào dịp tết, theo Hollywood Reporter.

Bộ phim hài gia đình vui nhộn của hãng Beijing Culture Xin chào Lý Hoán Anh mở màn kỳ nghỉ tết Nguyên đán ở vị trí thứ hai sau Thám tử phố Tàu 3 của Wanda Pictures đã bất ngờ vọt lên vị trí dẫn đầu, tính đến 16.2. Xin chào Lý Hoán Anh kết thúc cuối tuần qua với 161,7 triệu USD, xếp sau kỷ lục mở màn của Thám tử phố Tàu 3 với 397,2 triệu USD. Nhưng đến 15.2, vận may đã đảo ngược khi Xin chào Lý Hoán Anh thu về 82,2 triệu USD so với 66,6 triệu USD của Thám tử phố Tàu 3, theo dữ liệu từ Artisan Gateway. Trước đó chỉ riêng ngày mùng 1 tết (12.2), Thám tử phố Tàu 3 thu về đến 125 triệu USD. Khoảng cách 2 phim dần được nới rộng vào ngày 16.2. Tính đến 9 giờ tối ngày 16.2 theo giờ Bắc Kinh, doanh thu của Xin chào Lý Hoán Anh trong ngày đã vượt qua 90 triệu USD, chiếm hơn 50% tổng doanh thu phòng vé ở Trung Quốc trong ngày so với 49 triệu USD của Thám tử phố Tàu 3.

Thám tử phố Tàu 3 dù đạt doanh thu cao nhưng không được đánh giá cao về chất lượng ẢNH: HOLLYWOOD REPORTER

Xin chào Lý Hoán Anh vẫn đang dẫn đầu trong cuộc đua tổng doanh thu. Phim đạt 330 triệu USD xếp sau con số 512 triệu USD của Thám tử phố Tàu 3 sau 5 ngày công chiếu. Gã khổng lồ nền tảng bán vé Maoyan hiện dự đoán Xin chào Lý Hoán Anh sẽ leo lên vị trí dẫn đầu với doanh thu 806 triệu USD, tiếp theo là Thám tử phố Tàu 3 với 709 triệu USD. Bất kể kết quả chính xác ra sao, tổng doanh thu khổng lồ của cả hai phim bom tấn dịp tết sẽ là kỷ lục chưa từng có ở Trung Quốc.

Xin chào Lý Hoán Anh do nhà làm phim nữ Giả Linh biên kịch và đạo diễn có sự tham gia diễn xuất của Giả Linh, Thẩm Đằng, Trương Tiểu Phỉ… kể câu chuyện một cô gái (Giả Linh) bị đảo lộn cuộc sống sau khi mẹ cô đột ngột qua đời trong vụ tai nạn. Trong trạng thái khủng hoảng về cảm xúc, cô thấy mình bị đưa về năm 1981 một cách bí ẩn, nơi cô gặp mẹ và nhóm bạn thời trẻ của cô.

Giả Linh làm phim để tưởng nhớ người mẹ ngoài đời thực của cô, người đã qua đời vài năm trước. Bộ phim tết dựa trên những kỷ niệm của cô về thời gian họ bên nhau. Xin chào Lý Hoán Anh giúp Giả Linh trở thành nữ đạo diễn thành công nhất về mặt thương mại của Trung Quốc từ trước đến nay.

Thám tử phố Tàu 3 của đạo diễn Trần Tư Thành vốn được biết đến là phim hài thám tử kiểu “Sherlock Holmes Trung Quốc” với hai diễn viên thuộc hai thế hệ: “vua hài bựa” xấu trai Vương Bảo Cường và hotboy đẹp trai Lưu Hạo Nhiên. Sau 3 ngày ra rạp, Thám tử phố Tàu 3 vấp phải nhiều tranh cãi về chất lượng. Khán giả bày tỏ sự thất vọng về kịch bản thiếu logic, nhàm chán, đặc biệt là diễn xuất “giả điên” đến tầm thường của Vương Bảo Cường.

Trong khi đó, Xin chào Lý Hoán Anh nhận được đánh giá tốt nhất từ khán giả trong số 7 phim tết chiếu rạp. 5 phim còn lại là Ám sát tiểu thuyết gia, Thị thần lệnh, Endgame, Cuộc sống hoang dã của gấu Boonie và Na Tra tái sinh. Điểm đánh giá của Xin chào Lý Hoán Anh trên các trang web là 9,5 từ Maoyan; 9,3 từ Taopiaopiao của Alibaba và 8,2 từ Douban - so với điểm của Thám tử phố Tàu 3 lần lượt là 8,6; 9 và 5,7.