Đọc thơ 'nhớ' Tagore

Tác phẩm Gitanjali được Tagore viết bằng ngôn ngữ gốc Bengal và được chính ông dịch sang tiếng Anh đã được trao giải thưởng Nobel Văn học vào năm 1913. Đây cũng là giải thưởng Nobel Văn học đầu tiên được trao cho tác giả người châu Á. Đến nay, Tagore là nhà thơ có tác phẩm được đọc nhiều nhất ở Ấn Độ cũng như là một trong những nhà thơ được yêu thích nhất trên thế giới , trong đó có Việt Nam. Nhiều tập thơ, tuyển tập tác phẩm của ông được dịch sang tiếng Việt đã xuất bản như Tagore (thơ, truyện ngắn, kịch) do Cao Huy Đỉnh - La Côn tuyển chọn và giới thiệu; Lời dâng, Tâm tình hiến dâng (Người làm vườn) và Tặng vật do Đỗ Khánh Hoan dịch; Người thoáng hiện, Bầy chim lạc và Mùa hái quả do Bùi Xuân dịch; Vượt đại dương do Nguyễn Mai Liên dịch.