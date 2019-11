Doctor Sleep: Tác phẩm cứu rỗi Stephen King sau 'kẻ phá hoại' The Shining

Sau loạt bất đồng thể hiện trên báo chí, cuối cùng, “ông vua” phim kinh dị Stephen King cũng tiết lộ Doctor Sleep đã cứu rỗi tác phẩm The Shining của đạo diễn Stanley Kubrick trong mắt ông. Kể từ khi phát hành năm 1980, The Shining đã trở thành tác phẩm kinh dị chuyển thể được yêu thích. Sau đó, bộ phim nhanh chóng trở thành một trong những kiệt tác gây ám ảnh nhất thời đại. Tuy nhiên, số phận của The Shining trở nên đặc biệt khi chính “cha đẻ” của nó là nhà văn Stephen King thể hiện sự căm ghét và bất bình về đứa con tinh thần của mình. Ông liên tục chỉ trích bộ phim trong nhiều năm mặc dù chính nó được giới chuyên gia và cả khán giả đánh giá cao.

Sở dĩ, tác giả quyển tiểu thuyết nổi tiếng It chối bỏ The Shining bởi ông không đồng tình với cách xử lý kịch bản của đạo diễn Stanley Kubrick . Theo đó, nhiều chi tiết quan trọng và chứa dụng ý của tác giả đều được nam đạo diễn người Mỹ thay đổi hoàn toàn. Song, vai diễn Jack Nichlson và các thành viên trong gia đình nhà Torrance cũng không khiến tác giả hài lòng.

Tuy nhiên, người hâm mộ nhận thấy tín hiệu đáng mừng chính là Stephen King đã trở nên tích cực hơn trong các bản chuyển thể gần đây. Đặc biệt, bộ phim Doctor Sleep do Mike Flanagan làm đạo diễn được ông đón nhận. Câu chuyện theo chân Dan Torrance với hành trình nắm bắt và chế ngự khả năng siêu nhiên của mình. Do đó, chàng trai trẻ phải đối đầu với loạt khó khăn trong quá trình trưởng thành. Trong đó, việc khắc chế sức mạnh trở thành đòn tra tấn dai dẳng đẩy anh thành một kẻ nghiện rượu để làm dịu đi năng lực kỳ quái. Đặc biệt, Dan nảy sinh mối liên hệ tâm linh với Abra Stone, một cô bé cũng sở hữu sức mạnh siêu phàm. Điều này dẫn tham vọng của nhóm True Knot với âm mưu bắt cóc Abra để duy trì sức mạnh. Từ đây, những cuộc chiến khốc liệt diễn ra xoay quanh màu sắc kỳ bí của thế giới siêu linh.

Doctor Sleep được Stephen King đánh giá cao khi đặt vào tay đạo diễn Mike Flanagan Ảnh: Warner Bros.

Được biết, thời điểm Mike Flanagan bắt tay thực hiện Doctor Sleep, anh đã ấp ủ dự định kế thừa những điểm nổi bật từ tác phẩm trước của đạo diễn Stanley Kubrick. Tuy nhiên, điều này sẽ đi ngược với quan điểm của tác giả. Do đó, đạo diễn phim Ouija đã tìm đến thuyết phục Stephen King nhằm giữ lại một số chi tiết quan trọng và thay đổi kịch bản. May mắn, nhà văn đã đồng ý. Thậm chí, ông còn chia sẻ với tờ Entertainment Weekly rằng Doctor Sleep đã cứu rỗi tác phẩm The Shining của ông.

Cụ thể, chia sẻ với tờ Entertainment Weekly, nhà văn 72 tuổi tiết lộ: “Tôi đã thưởng thức tất cả các bộ phim của Mike Flanagan và tôi đã làm việc với anh ấy trước đây trong Gerald's Game . Vì vậy, tôi đã đọc kịch bản rất cẩn thận và tôi tự nhủ rằng mọi thứ mà tôi không thích về phiên bản The Shining của Kubrick đều được chuộc lại lỗi lầm ở đây... Tôi không muốn tranh luận về cách bộ phim The Shining đã thành công như thế nào hoặc cảm xúc của tôi về nó. Tất cả những gì tôi có thể nói là, Mike lấy tài liệu của tôi, anh ấy đã tạo ra một câu chuyện tuyệt vời, những người đã xem bộ phim này cảm thấy đó là cú chuyển mình, tôi cũng vậy”.

Ngoài các tác phẩm kể trên, Stephen King đã chuyển thể hàng loạt tiểu thuyết và truyện ngắn của mình trên màn ảnh. Trong đó, nhiều bộ phim gây ấn tượng đều xuất phát từ ngòi bút của ông như: Pet Sematary, Carrie, Cujo, Firestarter… Gần đây, những tác phẩm của ông tiếp tục hù dọa khán giả tại rạp phim phải kể đến như It và The Tall Grass.