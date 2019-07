Đội trưởng Shield của Marvel Nick Fury đóng phim kinh dị 'Lưỡi cưa'

Trong phần phim Lưỡi cưa mới nhất này, tài tử 71 tuổi Samuel L. Jackson vào vai cha của một cảnh sát điều tra do ngôi sao Chris Rock hóa thân. Tham gia điều tra các vụ giết người hàng loạt còn có nam diễn viên Max Minghella (sắm vai trong loạt phim truyền hình nổi tiếng The Handmaid's Tale) đóng, anh là cộng sự với tay cảnh sát do Chris Rock thủ vai. Song, cả hai cảnh sát này đều dưới quyền của đội trưởng đội cảnh sát do diễn viên Marisol Nichols hóa thân. Hiện tại, tên các nhân vật trong phim chưa được Lionsgate công bố.

Những cái bẫy chết người, tình tiết gây cấn, nhiều chi tiết bạo lực, máu me... vốn là "đặc sản" của thương hiệu Lưỡi cưa. Trong khi đó, nội dung các phần phim đã "mỏng" theo thời gian ngày càng mỏng, bị các nhà phê bình ném đá tơi bời. Thế nhưng loạt phim vẫn được đón nhận ở thị trường điện ảnh khi giúp cho hãng Lionsgate bỏ túi hơn 1 tỉ USD doanh thu toàn cầu Ảnh: Lionsgate

Hãng phim Lionsgate không tiết lộ nội dung phần phim tái khởi động lại này cũng như các nhà làm phim đã sử dụng ý tưởng nào từ loạt phim cũ. Các nhà sản xuất cho tác phẩm đầu tiên (ra mắt năm 2004) của loạt phim Lưỡi cưa là Mark Burg và Oren Koules sẽ tiếp tục ngồi vào ghế sản xuất cho phần phim này. Đạo diễn Lưỡi cưa phần 2 là Darren Lynn Bousman cầm trịch ghế đạo diễn cho dự án mới nhất của hãng Lionsgate.

Ông hoàng phim kinh dị James Wan, "cha đẻ" của thương hiệu Saw đã mang đến cho khán giả thế giới nói chung và giới yêu phim kinh dị nói riêng những câu chuyện đẫm máu, giật gân, lối kể chuyện cuốn hút trong phần phim đầu tiên năm 2004. Tên sát nhân hàng loạt Jigsaw (đóng bởi Tobin Bell) với bộ dạng kinh dị, lớp mặt nạ rùng rợn cùng đôi mắt đỏ ngầu như máu đã ám ảnh khán giả trong một thời gian dài kể từ khi được đạo diễn Aquaman giới thiệu trên màn ảnh rộng. Nhân vật này có sở thích bắt cóc các nạn nhân, giam vào buồng kín rồi cho chơi các trò chơi đẫm máu để tự cứu thân. Thương hiệu Lưỡi cưa đã mang về cho hãng Lionsgate trên 1 tỉ USD doanh thu toàn cầu, được khán giả đại chúng yêu mến đồng thời gây nhiều tranh cãi trái chiều trong giới phê bình phim.

Tựa của phần phim thứ 9 có nội dung mới hoàn toàn này là The Organ Donor vẫn đang được hãng cân nhắc. Song điều khiến khán giả tò mò đó là các nhà biên kịch Josh Stolberg và Pete Goldfinger "hồi sinh" nhân vật Jigsaw trên màn ảnh rộng như thế nào, hình dáng ra sao, có trò chơi nào mới mẻ đối với các nạn nhân của hắn...

Theo Variety, nhà sản xuất của hãng Lionsgate là Joe Drake cho rằng các diễn viên Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella và Marisol Nichols sẽ đảm nhận xuất sắc vai diễn, mang đến cho người hâm mộ câu chuyện tuyệt vời. Mặc dù được sáng tạo dựa trên "di sản" của loạt phim gốc, thế nhưng cốt truyện của 8 phần phim thương hiệu Lưỡi cưa đã trở nên cũ rích và bị các nhà làm phim vắt kiệt mọi ngóc ngách từ nhân vật, tình tiết, đường dây ý tưởng qua các năm. Trong nhiều năm trở lại đây, thương hiệu phim nhiều phần ở Hollywood đang lâm vào cuộc "thoái trào" ý tưởng sáng tạo dai dẳng, việc làm mới hoàn toàn thương hiệu cũ, nội dung dễ đoán như Saw khiến nhiều người không khỏi thắc mắc là sẽ có gì mới ngoài những trò đuổi bắt đẫm máu, có vẻ thông minh không hơn không kém của loạt phim này.

Tác phẩm dự kiến ra mắt 23.10.2020.