Đời tư dàn sao ‘Thế giới hôn nhân’ kịch tính không kém nhân vật trong phim

Trong các tập gần đây của Thế giới hôn nhân, “tiểu tam” Yeo Da Kyung phải chịu trả giá cho những hành động giật chồng do “vì yêu cứ đâm đầu” ở quá khứ. Dân mạng vô cùng hả dạ khi chứng kiến cựu “con giáp thứ 13” này đau khổ lúc biết được ông xã Lee Tae Oh đã ngủ với vợ cũ Ji Sun Woo. 2 tập cuối The World of the Married có lẽ sẽ là màn tỉnh ngộ của cô sau tất cả sóng gió tình cảm

ẢNH: FACEBOOK JTBC DRAMA