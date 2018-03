Don Nguyễn: Nghề vui vậy chứ xem ra cũng bạc lắm

Đầu năm là thời điểm thuận lợi để các nghệ sĩ giới thiệu dự án hoặc ra mắt sản phẩm mới của mình. Tuy nhiên, với Don Nguyễn, anh “thú thật là từ đầu năm đến giờ Don đang sống chậm, chưa muốn làm sản phẩm gì, chỉ diễn kịch và đi hát theo lịch cố định, chờ cơ hội để…bung xõa”. Anh cho biết mình hơi duy tâm nên sợ bị thất bại, vì theo tử vi thì đây là năm không may mắn với bản thân mình.

Đi hát là nguổn thu nhập chính, còn sân khấu kịch là nơi Don học nghề, nuôi đam mê của mình

Nhiều lúc thấy các bạn trẻ quay MV tiển tỉ lung linh hoành tráng mà thèm

* Vậy với lịch diễn, công việc hiện tại, cuộc sống của Don ổn chứ?

- Ca sĩ - diễn viên Don Nguyễn: Don đã vào nghề được 7 năm, một con số không tưởng so với người tay ngang như Don. Thăng trầm không ít, may nhờ các anh chị đồng nghiệp thương, khán giả mến và tổ nghiệp phù trợ nên với Don, cuộc sống ổn. Don có thể sống với mức lương mình kiếm được từ các show diễn, chưa đến mức phải cầm cố nhà cửa để làm nghề. Ngộ lắm, đi hát được bao nhiêu Don dồn vô quay MV hết sạch luôn, mà nếu MV ra không thành công thì coi như đi toi, như canh bạc vậy, hên xui may rủi. Nhiều lúc thấy các bạn trẻ quay MV tiền tỉ lung linh hoành tráng như quốc tế mà thèm, hổng hiểu sao các bạn lai giàu đến mức như vậy. Mà mình cứ ù lì không ra sản phẩm thì khán giả sẽ quên mình. Nghề vui vậy chứ xem ra cũng bạc lắm.

Đi hát là nguồn thu nhập chính, còn sân khấu kịch là nơi Don học nghề, nuôi đam mê của mình. Nhiều lúc nói với bạn bè Don đi diễn kịch cát sê chỉ vài trăm ngàn đồng/ suất diễn mà họ không tin. Mà sao không tin được, 1 suất diễn khán phòng sân khấu không quá 300 ghế, còn chi trả biết bao nhiêu chi phí, anh em hậu đài, làm bài toán là ra hết. Khán giả nên thương cho sân khấu kịch nhiều hơn.

* Don Nguyễn được biết đến với hình ảnh nhí nhảnh dễ thương khi hát và diễn “nhép” các nhân vật mình yêu thích, và đến nay xem những clip, MV ca nhạc của Don tham gia với các ca sĩ (nhí hoặc lớn) vẫn thấy sự nhí nhảnh ấy. Đó là lựa chọn hình ảnh của Don hay vì Don chưa tìm được cho mình “hình tượng” để thoát khỏi dấu ấn của “hiện tượng mạng”?

- Có lẽ Don hết lớn nổi rồi (cười vang)! Thật ra cũng vì khán giả, họ quá quen với hình ảnh này của Don, có đôi khi Don cũng muốn chuyển qua hình ảnh chững chạc hơn, nghiêm túc hơn, nhưng họ không chịu. Cũng có những lúc mình loay hoay tìm cho mình một hình tượng mới, nhưng chắc do mình chưa đủ…thông minh nên chưa làm đươc.

Sau hiện tượng mạng với các clip hát nhép, nếu không có các bé thiếu nhi yêu mến Don thì chắc Don cũng khó tồn tại, chính các bé là nguồn năng lượng rất lớn cho Don tiếp tục làm nghề. Người ta nói: các bé có thể lớn, nhưng chú Don thì cứ vậy hoài, không lớn nổi. Ừ mà lớn làm gì, cứ con nít vậy mà vui, vô tư với những thử thách trong cuộc sống, vậy mà hay, cứ vượt qua một cách dễ dàng.

* Thường thì những người hay cười và mang nụ cười đến cho người khác dường như luôn “giấu” nỗi buồn của mình vào trong. Don có nghĩ vậy không?

- Don trên sân khấu khác, trên mạng xã hội khác, ngoài đời lại càng khác. Don ngoài đời cũng như bao người bình thường, có hỉ nộ ái ố đầy đủ, nhiều lúc đi làm nghề được một khán giả tặng bông là vui suốt ngày, còn có ai đó nói xấu mình thì về cứ buồn mãi. Don nhạy cảm lắm, ai nói gì cũng tin. Tuy nhiên, trong cuộc sống có buồn gì khi bước ra sân khấu phải biết quên ngay, đó là ma lực, là điều thú vị mà chỉ những ai được diễn trên sân khấu mới cảm nhận được. Làm nghệ sĩ mà không có nỗi buồn là hổng có làm nghề được đâu.

* Trên sân khấu, Don có hay được khán giả yêu cầu mình diễn lại những tiết mục Don từng “nhép” ?

- Thú thật là trong 7 năm đi diễn, Don chưa bao giờ diễn lại cái clip hát nhép mà Don làm trên mạng. Don không xem nó là trình diễn. Mình đi hát mình lấy tiền bầu show là từ tiền khán giả mua vé, mình phải biết tôn trọng. Thứ nhất, tôn trọng khán giả! Thứ hai, tôn trọng nghệ sĩ mà mình nhép trên giọng của họ. Ngày xưa mình làm vui vui thì không sao, còn mình đi kiếm tiền mà sử dụng giọng của người khác là coi như vi phạm bản quyền. Cuối cùng là tôn trọng nghề! Dù hát không hay nhưng phải là hát bằng giọng thật của mình. Đã từng có nhiều chương trình yêu cầu Don diễn nhép, Don từ chối và nói cho Ban tổ chức hiểu. Làm nghệ thuật cần phải tỉnh táo!

* Có khi nào diễn xong mà Don thấy buồn hay tiếc vì điều gì đó không?

- Đó là những lúc mình diễn mà tiếng vỗ tay ít, hoặc đang hát mà khán giả bỏ về. Dù được giải thích họ là công nhân phải về sớm theo giờ quy định, nhưng Don vẫn cảm thấy tủi. Cũng có những đêm diễn kịch mà cảm xúc nhân vật mình không có, mình không làm khán giả cười nhiều hay mình không thể khóc cùng nhân vật được, tất cả những khoảnh khắc đó làm Don chạnh lòng, tự trách bản thân còn yếu kém. Buồn thì buồn, nhưng sáng ngủ dậy phải quên để làm việc. Nghề này đâu cho phép mình gặm nhấm nỗi buồn.

* Thấy Don chia sẻ trên Facebook đôi lần về việc bị rắc rối khi đi hát hội chợ ở tỉnh, và còn khá chua chát khi tự thán: Ca sĩ hát hội chợ mà!… Là ca sĩ, theo Don, mình có được quyền lựa chọn sân khấu biểu diễn?

- Không phải ca sĩ nào cũng may mắn thành sao hạng A để hát những event sang trọng, sân khấu đẹp, có bảo vệ an ninh, mà tiền lại nhiều. Don tự biết mình ờ đâu, nên cho dù là sân khấu nào, miễn mình cảm thấy làm việc uy tín và tình cảm thì ngại gì mà không chịu nhận. Hơn nữa, chính những sân khấu hội chợ đó đã nuôi biết bao ca sĩ thị trường, trong đó có Don.

* Và đâu là sân khấu mà Don thích được đứng biểu diễn nhất, được thấy mình hóa thân trọn vẹn nhất cho từng tiết mục, đến thời điểm này?

- Đó là sân khấu kịch Idecaf (TP.HCM), nơi đó Don được sống với nhiều nhân vật, được hòa chung với nhiều anh chị tài năng diễn giỏi, được trưởng thành hơn sau từng suất diễn.

* Bên cạnh những lúc “hòa chung” trên sân khấu, có tình thân giữa nghệ sĩ với nhau ngoài sân khấu không, theo Don? Và mỗi khi gặp chuyện không may, ai là người bên cạnh Don?

- Có chứ, tình thân thì phải nói đến chữ duyên! Có thể bạn tốt với người này nhưng lại không hợp với người khác. Trong giới hay ngoài giới cũng như nhau, hợp thì chơi bền lắm. Mỗi lúc Don gặp khó khăn, Don thường đối diện độc thoại với chính bản thân mình. Bạn bè thì mình chỉ mang đến những chuyện vui là tốt hơn, trừ khi ai đó thật sự quan tâm và thăm hỏi lắm Don mới trả lời…

* Học kinh tế ở Mỹ theo mong muốn của gia đình nhưng rồi về nước và gắn bó với văn hóa giải trí, nếu được chia sẻ với các bạn trẻ trước chọn lựa của mình cho tương lai, Don sẽ nói gì?

- Tương lai của các bạn chính là sự trải nghiệm, dám nghĩ dám làm, hãy đón đầu thử thách và mạnh mẽ giải quyết vấn đề. Chỉ khi bạn thích, bạn mới làm tốt mọi việc.

* Don có hài lòng về hiện tại của mình? Có bao giờ nghĩ mình sẽ sang Mỹ trở lại?

- Hiện tại, thật tình là Don chưa hài lòng lắm vì còn nhiều dự định chưa làm được. Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu giải trí của khán giả ngày một nâng cao. Don chỉ mong mình có nhiều sức khỏe và cơ hội mới. Còn chuyện đi đâu về đâu thì không ai nói trước được, vì quan trọng không phải nơi mình đến, mà nơi đó có ai làm mình vui, hạnh phúc và ngược lại.

* Cảm ơn Don Nguyễn đã chia sẻ!