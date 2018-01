Trước khi bộ phim truyền hình do Hãng 21st Century Fox sản xuất đang được công chúng trông chờ The assassination of Gianni Versace: American crime story khởi chiếu ngày 17.1, em gái của nhà thiết kế (NTK) thời trang thiên tài Ý Gianni Versace (ảnh) là NTK Donatella Versace đã lên tiếng bất bình về bộ phim dựa theo cuốn sách Vulgar favors của Maureen Orth xuất bản năm 1999, theo Reuters.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ La Repubblica (Ý) hôm 10.1, Donatella nói: "Tôi sẽ không xem bộ phim này bởi vì sau hơn 20 năm từ khi anh trai bị giết, nỗi đau đó vẫn còn. Thật đáng buồn khi thấy rằng các nhân vật trong câu chuyện đều bị méo mó dưới góc nhìn của Maureen Orth".

Gia đình Versace còn tuyên bố tác giả Orth chưa bao giờ tìm kiếm thông tin trực tiếp từ gia đình và không đủ hiểu biết để kể câu chuyện. Donatella cũng cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng thêm sai lầm của cuốn sách là khẳng định Gianni đã rất yếu trong thời gian bị thảm sát vì ông bị AIDS. Phía nhà sản xuất bộ phim cho biết gia đình Versace được đối xử tôn trọng trong phim.

Đ.T