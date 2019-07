Đồng tác giả nhạc phim 'Vua sư tử' qua đời ở tuổi 66 vì ung thư

Cụ thể, Johnny Clegg đã lặng lẽ ra đi hôm 16.7 tại Johannesburg (Nam Phi) sau khoảng 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy. Thông tin này gây chấn động đối với người yêu nhạc tại Nam Phi cũng như những khán giả biết đến và hâm mộ các ca khúc bất hủ của Johnny Clegg. Sự ra đi của ngôi sao sinh năm 1953 không chỉ khiến hàng triệu người Nam Phi tiếc nuối, xót xa mà còn là một mất mát lớn cho nền âm nhạc nước nhà.

Ông Nathi Mthethwa, Bộ trưởng Văn hóa Nghệ huật Nam Phi ca ngợi nghệ sĩ quá cố là “người khổng lồ của làng nhạc Nam Phi” và bày tỏ nỗi buồn trước cái chết của Johnny Clegg: “Tôi vô cùng đau đớn khi nhớ lại khoảnh khắc ông ấy hát vang bài Asimbonanga tại lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nelson Mandela hồi năm 2013”.

Trang Twitter chính thức của Chính phủ Nam Phi cũng dành lời tri ân đến những đóng góp của Johnny Clegg đối với âm nhạc quê nhà, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình cố nghệ sĩ. Chính phủ nước nhà gọi ông là “một trong những người con nổi tiếng nhất của đất nước Nam Phi và ca ngợi: “Johnny Clegg là một ca sĩ nhạc sĩ, nhà nhân chủng học có âm nhạc giao thoa, lan tỏa và bùng nổ trên trường quốc tế, góp phần gắn kết xã hội”.

Năm 2015, ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy. Tuy nhiên, thay vì chuyên tâm điều trị bệnh, nghệ sĩ 66 tuổi lại dành phần lớn thời gian cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của mình ẢNH: REUTERS

Bài viết trên tài khoản Twitter nói trên cũng nhấn mạnh: “Với phong cách âm nhạc độc đáo của mình, ông ấy đã vượt qua rào cản văn hóa để thức tỉnh nhận thức của nhiều người trong chúng ta”. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè cũng như người hâm mộ của nghệ sĩ vĩ đại. Chắc chắn Johnny Clegg đã tạo dấu ấn khó phai trong ngành công nghiệp âm nhạc và cả trong tim công chúng”, Chính phủ Nam Phi bày tỏ trên Twitter chính thức.

Johnny Clegg sinh năm 1953 tại Anh và chuyển đến sống ở Nam Phi từ năm lên 6 tuổi. Ông được biết đến là một ca sĩ, nhạc sĩ xuất chúng của làng nhạc Nam Phi cũng như có tầm ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng yêu nhạc quốc tế. Những ca khúc nổi tiếng của cố nghệ sĩ nói trên phải kể đến hàng loạt cái tên như: Asimbonanga (tưởng niệm Nelson Mandela), Scatterling of Africa, The Crossing, I call your name, Africa, King of time…

Johnny Clegg cũng góp công lớn trong việc tạo ra nhiều bản nhạc phim nổi tiếng như: Life is a magic thing (phim FernGully: The last rainforest), Dela (phim George of the jungle), Great heart (phim Jock of the bushveld). Trong phiên bản hoạt hình Vua sư tử 3 phát hành năm 2004, Johnny Clegg bắt tay với Lebo M sáng tác ca khúc Diggah Tunnah - giai điệu nổi tiếng gắn liền với ký ức của nhiều khán giả.