Đồng tính, ái tình trong phim cung đấu hấp dẫn mùa Oscar

Đầu thế kỷ 18, nước Anh giao chiến với Pháp giữa thời điểm nữ hoàng Anne (Olivia Colman) đang tại vị. Dù vậy, vị hoàng hậu với thể chất suy tàn, tinh thần bạc nhược lại không hề quan tâm vận mệnh quốc gia. Việc triều chính bà để cho “cánh tay phải” Sarah Churchill (Rachel Weisz) gánh vác. Vừa là bạn tâm giao, cố vấn kiêm người tình của nữ hoàng, Sarah dễ dàng thâu tóm quyền lực vào tay mình và ban hành lệnh tăng thuế để có chi phí đốc thúc cuộc chiến Anh - Pháp. Trong khi đó, Robert Harley (Nicholas Hoult) là thành viên đảng đối lập lại không đồng tình với quyết định này và chủ trương hòa hoãn với Anh nhằm kết thúc cuộc chiến.

Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Sarah thì cô hầu gái Abigail Hill (Emma Stone) bỗng xuất hiện. Với gương mặt khả ái và tài đối nhân xử thế khéo léo, Abigail từng bước lấy lòng Sarah và sau cùng giành được sự sủng ái của hoàng hậu Anne. Đến đây, cuộc đấu trí giữa hai người phụ nữ quyền lực bậc nhất chốn thâm cung mới thực sự bắt đầu.

Ảnh: Fox Searchlight Pictures Vai trò của nam giới trong phim hết sức mờ nhạt, đa phần họ chỉ làm nền cho các nhân vật nữ tỏa sáng

Với The Favourite, đạo diễn Yorgos Lanthimos tiếp tục theo đuổi thể loại “hài hước đen” sở trường, do vậy bộ phim có rất nhiều chi tiết trào phúng phóng đại chứ không hẳn trung thành với sự kiện lịch sử. Bố cục phim được chia theo từng hồi như một vở kịch. Phong cách dị biệt của Lanthimos cũng không quá đậm đặc như trong những bộ phim trước mà được điều tiết vừa phải, phù hợp với thị hiếu Oscar. Dù vậy, dấu ấn cá nhân của ông vẫn rất rõ. Vị đạo diễn người Hi Lạp ưa dùng hình ảnh những con vật làm biểu tượng chủ đạo, như ta đã thấy qua The Lobster hay The Killing of the Sacred Deer. Trong The Favourite, ngỗng và thỏ trở thành hai loài vật biểu tượng. Đó là 17 con thỏ cưng của nữ hoàng Anne, tượng trưng cho 17 đứa con đã chết của bà. Hay bầy ngỗng trong cuộc đua tượng trưng cho sự lố bịch, vô độ của tầng lớp quý tộc.

Âm nhạc lại là một điểm sáng khác. Thay vì lợi dụng nhạc cổ điển để tăng cảm xúc, tạo cảm giác sử thi bi tráng thì Yorgos Lanthimos lại dùng những bản của Bach và Vivaldi trong các trường đoạn giàu chất châm biếm. Sự trái ngược giữa cảnh quay buồn cười với phần nhạc nền dồn dập, hào hùng khiến khán giả cảm thấy kỳ quái và sau cùng phải mỉm cười kín đáo khi nhận ra ngụ ý đạo diễn cài cắm.

Ảnh: Fox Searchlight Pictures The Favourite không thiếu những thước phim đẹp như tranh vẽ

Khâu thiết kế sản xuất của phim cũng nhận được đề cử Oscar. Đội ngũ thiết kế đã thành công tái hiện nội thất cung điện Anh vào đầu thế kỷ 18. Thế nhưng bộ phim không sa đà vào việc phô trương sự xa hoa lộng lẫy. Người xem sẽ dễ dàng nhận thấy các diễn viên chỉ quẩn quanh trong chừng ấy bối cảnh, tránh được sự lan man thừa thải mà những bộ phim cổ trang thường mắc phải.

Không thể không nói đến màn trình diễn của bộ ba Rachel Weisz - Olivia Colman - Emma Stone. Ba người họ có đất diễn ngang nhau, liên tục cạnh tranh, lấn át nhau, khiến khán giả khó lòng phân biệt ai mới là vai chính. Tuy nhiên, hoàn toàn có cơ sở khi Colman, vốn kém Weisz và Stone về độ phủ sóng, lại đoạt giải Quả cầu vàng rồi đường hoàng bước vào đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính của Oscar. Hoàng hậu Anne không được tô vẽ bóng bẩy mà được khắc họa theo lối châm biếm với vẻ ngoài cục mịch và tính cách thất thường. Khoảnh khắc cuối phim là một nốt trầm thực sự đắt giá khi nhân vật phóng ánh mắt đờ đẫn, vô hồn vào thinh không.

Ảnh: Fox Searchlight Pictures Olivia Colman từng ẵm trên tay tượng Quả cầu vàng khi vào vai vị hoàng hậu nhu nhược, thất thường Ảnh: Fox Searchlight Pictures Vợ của chàng 007 Daniel Craig không chỉ gây ấn tượng nhờ ngoại hình mang nét cổ điển mà còn có khả năng diễn xuất đa dạng

Ảnh: Fox Searchlight Pictures Vai diễn của Emma Stone dù rất sắc nhưng vẫn chưa đạt đến độ tinh tế như bạn diễn Rachel Weisz

Trong khi đó, Weisz và Stone tiếp tục đối đầu ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Họ thủ vai hai nhân vật đối trọng trong cách đối nhân xử thế. Một Abigail cứng đầu nhưng ưa nói lời ngọt ngào đường mật để ve vuốt Anne, còn Sarah thì luôn sẵn sàng nói lên sự thật phũ phàng, đôi lúc còn hỗn láo, thách thức cả thượng cấp. Ở một vài phân đoạn, Rachel Weisz vượt trội hơn với những sắc thái rất tinh tế, khó lường và đa diện. Sarah là kiểu nhân vật dù miệng mắng chửi nhưng ánh mắt vẫn có thể nhìn nữ hoàng một cách trìu mến, hay vào lúc bị thất sủng, sự cay đắng của cô được dồn nén dưới lớp vỏ bọc cứng rắn, lạnh lùng mà cao ngạo.

Song song đó, nhân vật Abigail tuy có tính cách hai mặt nhưng diễn biến nội tâm lại khá bộc trực, bao nhiêu toan tính đều biểu lộ trên gương mặt. Ở Emma Stone vẫn thấp thoáng dấu ấn cô nàng Mia mạnh mẽ, quật cường từ La La Land. Hơn nữa, nét đẹp hiện đại khiến cô có phần lạc lõng giữa bối cảnh bộ phim.

Nhìn chung, The Favourite là bộ phim khá ổn với phần kịch bản thông minh và diễn xuất ngoạn mục của ba nữ diễn viên. Thế nhưng, đây chưa hẳn là tác phẩm tốt nhất của Yorgos Lanthimos nếu ai trông đợi ở vị đạo diễn này sự dị biệt và phá cách như The Lobster hay Dogtooth.