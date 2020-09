Drew Barrymore và Paris Hilton tiết lộ từng bị biệt giam khi ở tuổi thiếu niên

“Mẹ tôi không biết phải làm gì với tôi khi tôi sử dụng ma túy. Tôi thật sự mất kiểm soát”, Drew Barrymore kể lại trên chương trình trò chuyện của mình.

Khi ngôi sao điện ảnh Drew Barrymore xem phim tài liệu This is Paris của Paris Hilton, cô cảm thấy như được sống lại quá khứ. Bộ phim This is Paris dài gần hai giờ do nữ đạo diễn đoạt giải Emmy Alexandra Dean chỉ đạo. Trong phim, Paris Hilton đã kể tường tận chi tiết về những lần cô bị lạm dụng khi ở trường nội trú bang Utah (Mỹ) và bị chấn thương tâm lý khi trưởng thành. Trong lần xuất hiện tập thứ 2 của chương trình Drew Barrymore Show, hai ngôi sao đã kể về những trải nghiệm mà họ trải qua khi bị đưa vào học viện dành cho trẻ vị thành niên có vấn đề phức tạp về hành vi.