Dr.Luke phủ nhận cáo buộc cưỡng hiếp Katy Perry

Theo trang tin tức E!News ngày 13.6, một đoạn tin nhắn liên quan đến vụ kiện vừa được tiết lộ. Cụ thể, ngày 26.2.2016, Kesha đã gửi tin nhắn tới Lady Gaga. Ca sĩ này luôn nhắc đi nhắc lại rằng nhà tạo hit đình đám trên đã cưỡng hiếp mình suốt nhiều năm liền.

Trong cuộc trò chuyện, giọng ca 31 tuổi cũng thẳng thừng chia sẻ với chủ nhân Born This Way thông tin Dr.Luke đã hãm hiếp Katy Perry. Suốt buổi trao đổi giữa hai nghệ sĩ, Kesha đã nhiều lần khuyến khích, tác động đến Lady Gaga nhằm để nữ ca sĩ này truyền bá những thông tin tiêu cực về nhà sản xuất nhạc của Sony trên báo chí và mạng xã hội.

Luật sư đại diện của nhạc sĩ trên vừa phủ nhận phát ngôn được cho là bịa đặc từ nữ ca sĩ 31 tuổi. “Katy Perry đã tự khẳng định rằng Dr.Luke không cưỡng hiếp cô ấy. Lời buộc tội của Kesha cũng giống như những lời dối trá thái quá khác của cô ta trước đó, chúng hoàn toàn vô căn cứ và thiếu trách nhiệm”, phía luật sư tuyên bố.

Người này cũng nhấn mạnh thêm rằng giọng ca Die Young đã không tôn trọng cả đàn chị lẫn nhà sản xuất âm nhạc cũ của mình khi đưa ra những lời vu khống trắng trợn.

Ảnh: AFP Hiện phía Katy Perry chưa lên tiếng về sự việc trên

Lady Gaga dù chưa hề đề cập đến những đoạn tin nhắn ở trên nhưng giọng ca Bad Romance từng thể hiện thái độ ủng hộ đối với Kesha. “Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy vì tôi không thể đứng nhìn một cô gái khác trải qua những gì mà mình từng chịu đựng”, nữ ca sĩ nói với đài phát thanh AMP vào năm 2016.

Trong khi đó, Katy Perry chưa bao giờ công khai cáo buộc Dr.Luke về hành vi sai trái. Nữ ca sĩ đã không còn làm việc với nhạc sĩ đình đám từ lâu. Ngôi sao sinh năm 1984 đã từng trả lời câu hỏi của tờ The New York Times về sự ngưng hợp tác của họ: “Đã đến lúc tôi phải rời khỏi tổ”. Đến nay, lý do Katy Perry đột ngột chấm dứt hợp đồng với nhà tạo hit đình đám của Mỹ vẫn chưa được đề cập rõ ràng.

Năm 2014, Kesha kiện Dr.Duke (tên thật là Lukasz Gottwald) vì bị người này tấn công tình dục. Cô cũng tìm cách chấm dứt hợp đồng thu âm của mình với nhạc sĩ nổi tiếng. Đến năm 2016, vụ kiện kết thúc với phần thắng nghiêng về nhà sản xuất âm nhạc 44 tuổi.