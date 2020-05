Drone lượn lờ nhiều giờ ở dinh thự của vợ chồng hoàng tử Anh

Theo Daily Beast, vợ chồng Meghan Markle - Hoàng tử Harry đã báo cáo ít nhất 5 sự cố liên quan đến phương tiện bay không người lái (drone) đến đường dây nóng của cảnh sát thành phố Los Angles sau khi phát hiện nhiều drone lượn lờ trên đầu vào ngày 9, 19, 20, 21 và 25.5 vừa qua. "Các phương tiện bay không người lái đã xuất hiện ở nhà Harry và Meghan trong nhiều giờ. Từ góc độ an ninh, điều này cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là khi họ ra ngoài với Archie. Vẫn chưa biết ai sử dụng những drone này. Bởi vì hai người họ từng nhận được những lời dọa giết nên cần đánh giá nghiêm túc những mối nguy hiểm tiềm tàng", một nguồn tin nói với Fox News.

Meghan Markle và Hoàng tử Harry đang thuê thêm đội an ninh để bảo vệ cho căn nhà Ảnh: Getty images

Meghan Markle và Hoàng tử Harry cho rằng những phương tiện bay không người lái trên thuộc về cánh săn ảnh, những người đang tò mò về cuộc sống của họ và con trai 1 tuổi Archie. Theo tờ Entertainment Tonight: “Khi nhìn thấy drone, điều đầu tiên họ nghĩ đến là các tay săn ảnh. Nhưng Meghan đã từng nhận được những lời đe dọa phân biệt chủng tộc khi tổ chức đám cưới với Harry nên họ không loại trừ nguy cơ bị khủng bố. Thật đáng sợ khi có thể chụp ảnh từ xa bằng drone. Họ cảm thấy như bị xâm phạm quyền riêng tư".

Việc mỗi bức ảnh của cặp vợ chồng này và bé Archie được trả số tiền "khủng", lên đến 750.000 USD (hơn 17,5 tỉ đồng) trong vòng 6 tháng khi được bán cho các tờ báo, tạp chí, TV và Internet khiến nhiều người càng quyết tâm có được chúng bằng bất cứ mọi giá. Thậm chí, Mark Karloff - một nhiếp ảnh gia có 12 năm kinh nghiệm chụp ảnh người nổi tiếng, đã nói với Daily Star rằng vợ chồng hoàng tử Anh có nguy cơ gặp nguy hiểm nếu họ không có thái độ cởi mở với cánh săn ảnh.

Bên ngoài dinh thự của vợ chồng Hoàng tử Anh đang sinh sống Ảnh: Instagram Tyler Perry

Hiện tại, vợ chồng Công tước xứ Sussex đang sinh sống tại căn biệt thự giá 18 triệu USD (khoảng 432 tỉ đồng) ở Los Angeles, thuộc sở hữu của diễn viên - ông trùm truyền thông Tyler Perry. Để đảm bảo an toàn, cả hai đã thực hiện một số nâng cấp an ninh cho căn biệt thự này. Vào tháng 2.2020, cặp vợ chồng cũng đã trang bị thêm cho ngôi nhà cũ ở Vancouver, Canada bằng hàng rào, bạt và máy quay an ninh trước khi chuyển đến Los Angeles tháng 3.2020.

Ở Mỹ, mọi người đều có thể mua một chiếc drone với giá dưới 1.000 USD (24 triệu đồng) mà không phải đăng ký với Cục Hàng không Liên bang. Theo The Sun, Hoàng tử Harry đang ráo riết tìm thêm một đội bảo vệ mới.