Dự đoán danh sách đề cử chính thức Oscar 2020

Dù là hai giải thưởng hoàn toàn khác nhau nhưng trên thực tế, Oscar và Quả cầu vàng lại có sự tương quan mạnh mẽ, nhất là khi hai buổi lễ trao giải diễn ra khá gần nhau như năm nay.

1.Phim điện ảnh xuất sắc

"Once Upon a Time in Hollywood”

“The Irishman”

“Parasite”

“1917”

“Marriage Story”

“Jojo Rabbit”

“Joker”

“Little Women”

“Ford v Ferrari”

“Knives Out”

2. Đạo diễn xuất sắc

Martin Scorsese, “The Irishman”

Bong Joon Ho, “Parasite”

Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”

Sam Mendes, “1917”

Greta Gerwig, “Little Women”

3. Nữ diễn viên chính xuất sắc

Renee Zellweger, “Judy”

Charlize Theron, “Bombshell”

Scarlett Johansson, “Marriage Story”

Saoirse Ronan, “Little Women”

Awkwafina, “The Farewell”

4. Nam diễn viên chính xuất sắc

Joaquin Phoenix, “Joker”

Adam Driver, “Marriage Story”

Leonardo DiCaprio, “Once Upon a Time in Hollywood”

Antonio Banderas, “Pain and Glory”

Taron Egerton, “Rocketman”

5. Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Laura Dern, “Marriage Story”

Jennifer Lopez, “Hustlers”

Margot Robbie, “Bombshell”

Florence Pugh, “Little Women”

Scarlett Johansson, “Jojo Rabbit”

6. Nam diễn viên phụ xuất sắc

Brad Pitt, “Once Upon a Time in Hollywood”

Al Pacino, “The Irishman”

Joe Pesci, “The Irishman”

Tom Hanks, “A Beautiful Day in the Neighborhood”

Song Kang Ho, “Parasite”

7.Kịch bản gốc xuất sắc

“Marriage Story”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“Parasite”

“Knives Out”

“The Farewell”

8. Quay phim xuất sắc

“1917”

“Once Upon a Time in Hollywood”

“The Irishman”

“Joker”

“The Lighthouse”

9. Thiết kế phục trang xuất sắc