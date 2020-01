Đức Phúc, Erik, Misthy kheo tài sắm tết cực tháo vát

Ngày 22.1, nhân kỷ niệm 98 năm bộ phim The Toll of the Sea ra mắt, Anna May Wong đã được tôn vinh trên trang chủ tìm kiếm của Google. Bà được biết đến là diễn viên người Hoa tiên phong tại kinh đô điện ảnh Hollywood.