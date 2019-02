Đức Phúc: Tôi chưa biết có tiếp tục đi học nữa hay không

Đức Phúc là một ca sĩ trẻ đang được yêu mến bởi giọng hát nội lực, truyền cảm, tính cách hài hước... Quán quân Giọng hát Việt 2015 bất ngờ được chú ý khi dũng cảm công khai phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều show diễn, hợp đồng, các dự án âm nhạc bắt đầu tìm đến nam ca sĩ. Vì quá bận rộn, Đức Phúc quyết định bảo lưu kết quả học tập khi đang là sinh viên năm thứ 2 của Đại học Xây dựng Hà Nội, khoa Kiến trúc và thiết kế nội thất.

Mới đây, Đức Phúc đã có những chia sẻ về một năm hoạt động nghệ thuật với những thay đổi đồng thời tiết lộ những kế hoạch trong năm mới 2019.

* Năm 2018 Đức Phúc cảm thấy mình được gì và tiếc nuối gì?

- Ca sĩ Đức Phúc: Năm 2018 là một năm đặc biệt với Phúc vì những điều làm được và chưa làm được. Nói về dấu ấn đáng nhớ trong năm 2018 là Phúc đảm nhận cương vị huấn luyện viên của một chương trình âm nhạc. Phúc tiếc nuối vì chỉ mong năm 2018 nó dài hơn, mình có nhiều thời gian hơn để làm công việc và cống hiến nhiều hơn. Dự định là Phúc sẽ ra sản phẩm âm nhạc vào cuối năm nay thì không còn kịp thời gian để ra mắt nữa.

* Là học trò cưng của Mỹ Tâm nhưng khi "thầy" ra phim riêng chưa có đất diễn nhiều cho Đức Phúc, bạn có tiếc nuối không?

- Phúc nghĩ việc nhiều đất diễn hay không là do đạo diễn và người biên kịch họ cũng đã sắp xếp hết rồi. Họ thấy thế nào là phù hợp thì họ làm thôi, Phúc nghĩ rằng mình phải gọi là may mắn và vinh dự vì được có một xíu đất diễn trong phim của cô Tâm. Phúc cũng có đi xem ở ngoài để xem phản ứng của khán giả như thế nào thì đến đoạn đó khán giả cũng cười rất nhiều và ủng hộ. Phúc cũng thấy diễn xuất khá hay và cũng hi vọng có dịp nào đó mình có cơ hội để tiếp tục thử sức mình.

Ảnh: FBNV Đức Phúc là học trò cưng của Mỹ Tâm khi giành quán quân Giọng hát Việt 2015 * Nhiều người nói mối quan hệ của nhóm Hoa dâm bụt (Đức Phúc, Hòa Minzy, Erik) không thực sự bền vững, nhất là làm cùng nghề, áp lực cạnh tranh lớn, Phúc có lo ngại điều đó không? * Nhiều người nói mối quan hệ của nhóm Hoa dâm bụt (Đức Phúc, Hòa Minzy, Erik) không thực sự bền vững, nhất là làm cùng nghề, áp lực cạnh tranh lớn, Phúc có lo ngại điều đó không?

- Gia đình Hoa dâm bụt thì chín người mười ý, tất cả mọi người đều có quyền và những suy nghĩ của riêng mình. Họ nói thế nào là quyền của họ, còn việc người nào hiểu thì người đó sẽ hiểu, còn ai không hiểu cũng sẽ nghĩ theo cách như thế kia. Còn đối với Hoa dâm bụt, tụi mình rất rõ ràng công việc là công việc, chị em là chị em. Chơi với nhau là vì yêu quý nhau, vì thích tính cách của nhau ngoài đời nữa. Bọn mình có một nhóm chat mà lúc nào cũng ríu rít, vui vẻ và nói chuyện với nhau cả ngày, nói nhiều lắm. Vậy nên quý vị khán giả nào có lo lắng là Hoa dâm bụt bị rạn nứt hay gì thì cứ yên tâm, ba chị em vẫn rất bình thường.

* Năm 2019, ngoài ca hát, Đức Phúc còn dự định gì khác không?

- Phúc nghĩ năm 2019 khán giả sẽ nhớ đến Đức Phúc về những dự án về âm nhạc rất nhiều. Đây là năm Phúc sẽ trở lại với âm nhạc mạnh mẽ nhất gửi đến khán giả. Hi vọng khán giả sẽ đón nhận những sản phẩm âm nhạc sắp tới của Phúc.

Ảnh: FBNV Chọn và đi theo dòng nhạc ballad đã giúp nam ca sĩ sinh năm 1996 chinh phục được khán giả * Lịch trình bận rộn ảnh hưởng như thế nào tới việc học tập? Được biết bạn đã bảo lưu học tập, vậy chừng nào Đức Phúc đi học lại? * Lịch trình bận rộn ảnh hưởng như thế nào tới việc học tập? Được biết bạn đã bảo lưu học tập, vậy chừng nào Đức Phúc đi học lại?

- Đây thật sự là một câu hỏi khó vì hiện tại Phúc chưa thể trả lời được. Phúc nghĩ “cố quá thành quá cố”, bây giờ mình đang tập trung cho công việc này thì mình không thể nào ôm đồm nổi cả việc học. Phúc nghĩ nếu mình làm cả hai thứ cùng lúc chắc chắn sẽ không đi đến đâu mà cả hai đều lở dỡ cả. Phúc nghĩ nghề nghiệp của mình đã xác định được đó là ca sĩ, đi hát để cống hiến cho quý vị khán giả nên Phúc nghĩ hiện tại mình sẽ tập trung vào con đường sự nghiệp của mình.

Ảnh: FBNV Đức Phúc khẳng định mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình Hoa dâm bụt vẫn rất tốt đẹp * Phong cách thời trang của Đức Phúc gần đây cũng thay đổi rõ rệt nhưng chưa hoàn toàn ổn. Đức Phúc có hạn chế hay e ngại gì khi thử sức với thời trang không? * Phong cách thời trang của Đức Phúc gần đây cũng thay đổi rõ rệt nhưng chưa hoàn toàn ổn. Đức Phúc có hạn chế hay e ngại gì khi thử sức với thời trang không?

- Phúc là một người rất đam mê và cũng rất thích thời trang, thử sức hay không thử sức thì cũng sẽ có vài lần mình thành “thảm họa”. Phúc là người thích gì mặc đó, nên sau này mình cũng rút kinh nghiệm. Thời trang thì vô vàn nên cái nào phù hợp với mình thì mình làm thử thôi. Phúc nghĩ mình không ngại thử và cũng không ngại xấu đẹp. Phúc cũng đang cố gắng tìm style nào hợp với mình nhất.

* Đức Phúc có nghĩ mình sẽ chuyển sang đóng hài vì nhiều khán giả nhận xét Đức Phúc nói chuyện và diễn hài khá duyên?

- Rất cảm ơn khán giả vì đã đánh giá cao Đức Phúc như vậy, nhưng Phúc nghĩ mình vẫn chỉ là một ca sĩ nên việc của Phúc là cống hiến âm nhạc đến cho khán giả. Đôi lúc mình có thể giao lưu với khán giả trong show diễn của mình thôi, còn việc để chuyển sang đóng hài thì chắc chắn là Phúc chưa có ý định và chắc cũng sẽ không bao giờ đóng hài.

Ảnh: FBNV Đức Phúc được khán giả yêu mến và khen ngợi về cách nói chuyện chân thành và có duyên * Tết này Đức Phúc có dự định làm gì? * Tết này Đức Phúc có dự định làm gì?

- Phúc vẫn như mọi năm là về quê ăn Tết cùng bố mẹ thôi.

* Đức Phúc có mê tín không? Những điều kiêng kỵ trong ngày tết của Đức Phúc là gì?

- Nhà Phúc thì bố mẹ nói kiêng gì thì mình kiêng đấy. Còn theo bản thân Phúc biết thì đầu năm chắc mình sẽ không ăn mực, không ăn những cái đen tối trong đầu năm, chắc chỉ thế thôi.

* Bạn có muốn gửi lời chúc gì đến độc giả Báo Thanh Niên nhân dịp năm mới không?

- Đức Phúc muốn gửi lời chúc đến tất cả các khán giả, độc giả của Báo Thanh Niên sẽ có một năm mới sẽ luôn luôn trẻ khỏe như "thanh niên". Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ, trẻ khỏe, có một năm tràn đầy năng lượng, thành công rực rỡ đến cuối năm. Chúc mừng năm mới!

*Xin cảm ơn Đức Phúc về những chia sẻ và chúc bạn luôn thành công!