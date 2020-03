Dừng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại Hội An

Ngày 10.3, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng VH-TT TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An đã quyết định tạm dừng các chương trình biểu diễn nghệ thuật tập trung đông người để phòng chống dịch, trong đó yêu cầu tạm dừng chương trình biểu diễn nghệ thuật Công viên ấn tượng Ký ức Hội An (ảnh), Trung tâm biểu diễn Lune Hội An đến hết tháng 3.