Đứng đầu Billboard 200, BTS được Tổng thống Hàn Quốc gửi thư chúc mừng

Ngày 28.5, BTS đã vượt qua nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới để chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng 200 album hot nhất của Billboard (Mỹ) với album mới nhất Love: Yourself: Tear. Nhóm cũng chính là nghệ sĩ Kpop đầu tiên đạt được vị trí này. Ngay lập tức, các chàng trai đã nhận được hàng loạt lời chúc mừng, ca ngợi từ người hâm mộ, những cơ quan truyền thông Hàn Quốc và tại nhiều nước khác.



Fan BTS càng nức lòng hơn khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cũng không giấu được sự tự hào trước thành tích này của nhóm. Ông đã bất ngờ viết thư chúc mừng những chủ nhân hit Fake Love lẫn fan của họ và đăng tải trên trang Twitter chính thức.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NEWS 1, TWITTER Ngoài Tổng thống Moon Jae In, các cơ quan chính phủ khác cũng đã gửi lời chúc mừng tới nhóm. Đài truyền hình trung ương cũng đưa tin về thành tích của gà cưng nhà Big Hit

Đầu thư, người đứng đầu xứ kim chi trân trọng thông báo: “Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới bảy chàng trai đam mê ca nhạc và “đôi cánh” của họ mang tên ARMY (tên fandom BTS - PV)”.

Ông Moon Jae In bộc lộ sự tán dương với thành tựu của BTS: “Những người trẻ trên toàn thế giới được an ủi và tìm thấy sự can đảm nhờ những bài hát, điệu nhảy, ước mơ và niềm đam mê của BTS. Tôi chúc mừng các bạn khi album Love Yourself: Tear đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong 12 năm qua, một album không phải tiếng Anh và là lần đầu tiên một nghệ sĩ Hàn Quốc đạt được thành tích này”.

Sau đó, ông dùng những từng có cánh để nói về BTS như: “Nhóm đặt sự chân thành vào mỗi màn trình diễn ca hát và nhảy múa. Họ có khả năng kỳ diệu biến nỗi buồn thành hy vọng”, “Nền âm nhạc Hàn Quốc đã có bước nhảy vọt lên sân khấu thế giới nhờ BTS”…

Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố: “Tôi ủng hộ ước mơ vươn đến vị trí số một bảng xếp hạng Billboard Hot 100, chiến thắng giải Grammy, thực hiện tour diễn ở các sân vận động lớn và trở thành một trong các nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất toàn cầu. Tôi cũng ủng hộ fan club ARMY, những người đã cùng nhau lên tiếng với BTS để hướng ra thế giới”.

Ông Moon Jae In kết thúc bức thư bằng lời lẽ chân thành: “Giờ đây, tôi sẽ nhớ tên bảy chàng trai Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook của BTS, một nhóm nhạc mang ý nghĩa “Chúng tôi sẽ ngăn chặn các định kiến và áp bức gây ra cho những thanh thiếu niên”. Như mọi khi, đây chỉ là khởi đầu mới mà thôi. Cảm ơn các bạn đã mang niềm xúc động sâu sắc đến cho người dân nước ta và mọi người trên khắp thế giới qua dáng vẻ tuyệt vời của mình”.

ẢNH: REUTERS BTS trong màn trình diễn tại Billboard Music Awards 2018

Ở lễ trao giải Billboard Music Awards 2018 diễn ra vào ngày 20.5 (giờ địa phương), BTS đã lần thứ hai liên tiếp chiến thắng Top Social Artist (Nghệ sĩ hàng đầu trên mạng xã hội). Các chàng trai đã vượt qua những tên tuổi như Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, Shawn Mendes để là sao châu Á hiếm hoi hai lần được vinh danh tại đây.

Bên cạnh đó, tiết mục Fake love của nhóm cũng để lại ấn tượng mạnh với sự cổ vũ từ đông đảo người hâm mộ có mặt tại sân vận động. Đây là sân khấu mà nhóm diễn Fake love đầu tiên kể từ khi ca khúc này phát hành ngày 18.5.