Dùng điện thoại, chạy quá tốc độ, David Bekham bị cấm lái xe trong 6 tháng

Được biết David Beckham bị một người đi đường gửi đơn lên tòa án tố cáo hành vi sai trái của cựu cầu thủ 44 tuổi sau khi chứng kiến toàn bộ vụ việc xảy ra. Cụ thể, chân sút đắt giá một thời của M.U đã lái một chiếc Bentley Bentayga ngang qua khu phố Great Poland vào hôm 21.11.2018 với tốc độ 95 km/giờ trong khi đoạn đường này chỉ cho phép lái xe không vượt quá 64 km/giờ. Thậm chí, trong quá trình di chuyển, ông bố 4 con còn sử dụng điện thoại.

Tại tòa, David Beckham đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Giải thích về những sai phạm của thân chủ, Gerrard Tyrrell - luật sư bào chữa cho cựu danh thủ này cho biết ông xã của Victoria Beckham không nhớ về những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, phía công tố cho biết người tố cáo ngôi sao sinh năm 1975 đã chụp lại ảnh David Beckham đang sử dụng điện thoại khi lái xe để làm bằng chứng tố cáo.

ẢNH: INSTAGRAM Ông bố 4 con là một người yêu thích xe cộ

Kết thúc phiên tòa, thẩm phán tuyên bố chân sút huyền thoại nước Anh bị trừ 6 điểm trong bằng lái. Đáng tiếc hơn, trong quá khứ, cựu tiền vệ nổi danh này đã bị trừ 6 điểm, trong trường hợp tương tự. Theo quy định, bị trừ 12 điểm trên bằng lái xe, tài xế sẽ bị cấm lái xe trong vòng nửa năm. Thêm vào đó, anh sẽ phải đóng khoản nộp phạt trị giá 750 bảng Anh (khoảng 22,6 triệu đồng) và phải trả 100 bảng Anh (hơn 3 triệu đồng) cho chi phí tòa án và 75 bảng Anh (hơn 2,2 triệu đồng) cho phí phụ thu.

Đây không phải là lần đầu tiên David Beckham khiến dư luận “dậy sóng” vì vi phạm luật giao thông. Hồi cuối tháng 1.2018, ông bố nổi tiếng này cũng từng dính cáo buộc lái chiếc Bentley trên đường với tốc độ 95 km/giờ. Tuy nhiên, luật sư của ngôi sao huyền thoại này đã giúp anh trắng án. Được biết thông báo vi phạm của David Beckham được gửi tới công ty Bentley Motors Ltd - đơn vị mà anh đăng ký chiếc xe vào hôm 7.2.2018. Tuy nhiên, theo luật, văn bản này chỉ có hiệu lực trong vòng 14 ngày kể từ khi vụ việc này xảy ra. May mắn với cựu danh thủ là thông báo vi phạm nói trên đã được gửi chậm một ngày so với quy định nên không hợp lệ.

ẢNH: INSTAGRAM NV Sự việc lần này khiến hình ảnh của cựu danh thủ bị ảnh hưởng ít nhiều

Việc David Beckham thoát án phạt chạy xe quá tốc độ một cách “ăn may” khiến công chúng không khỏi phẫn nộ, bức xúc. Nhiều người cho rằng anh là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội nhưng lại sống vô trách nhiệm, không cố gắng xây dựng bản thân thành một công dân mẫu mực.