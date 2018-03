Dừng tham quan 12 tượng con giáp khỏa thân ở Đồ Sơn, chờ trưng cầu nghệ thuật

Nguồn tin của Thanh Niên ngày 29.3 cho biết, ngày 28.3, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Văn hóa - Thể thao Hải Phòng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hải Phòng và UBND quận Đồ Sơn đã làm việc với Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu về hệ thống tượng 12 con giáp trưng bày trong Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu.

Sau khi đi thực địa và kiểm tra các các giấy tờ liên quan, đoàn công tác cho biết sẽ báo cáo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao để đề nghị trưng cầu ý kiến của hội đồng nghệ thuật thành phố về 12 bức tượng. Trong thời gian chờ kết luận của hội đồng, Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu không được cho người vào tham quan các bức tượng.

Ông Hoàng Văn Thiềng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu, ngày 29.3 cho biết đã đồng ý với kết luận trên. Thực tế, sau nhiều thông tin trái chiều về 12 bức tượng, Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu đã cắm biển khuyến cáo người dưới 18 tuổi không vào khu vực này, sau đó mặc quần áo bơi, dùng lá cây, quả nhựa che các phần nhạy cảm của tượng.

Cụm tượng 12 con giáp khỏa thân do ông Trần Minh Tuấn (ngụ thôn Úc Giản, xã An Tiến,huyện An Lão, Hải Phòng) tạc từ năm 2007. Các bức tượng được bày ở nhiều nơi trong Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu. Khoảng 3 năm trước thì được gom lại và cho đứng cạnh nhau trên khu Đà Lạt thu nhỏ của khu du lịch này. Gần đây, một số người đưa hình ảnh cụm tượng này lên mạng xã hội với nhận xét là dung tục, phản cảm và gây ra một làn sóng các ý kiến khác nhau trên mạng xã hội và truyền thông.