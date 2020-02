Được giới đạo diễn và biên kịch Mỹ ưu ái, ‘Parasite’ nuôi mộng lớn tại Oscar 2020

Hiệp hội Đạo diễn nghệ thuật Mỹ (ADG) hôm 1.2 (giờ địa phương) đã trao giải thưởng cho các bộ phim xuất sắc năm 2019. Once upon a time in Hollywood (tựa Việt: Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood), ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar 2020, chiến thắng ở hạng mục Phim về một giai đoạn lịch sử xác định. Trong khi đó, Parasite đoạt giải Phim đương đại. “Bom tấn” được mong chờ nhất năm 2019 của Marvel Avengers: Endgame (tựa Việt: Avengers: Hồi kết) giành giải Phim giả tưởng.

Kết quả giải thưởng không bất ngờ

Ngoài các giải thưởng vừa kể dành cho phim điện ảnh , giải của ADG năm nay tiếp tục duy trì các hạng mục dành cho truyền hình. Những bộ phim/sự kiện chiến thắng ở thể loại truyền hình có thể kể đến The Marvelous Mrs. Maisel (Phim giả tưởng sử dụng một máy quay hoặc có thời lượng chiếu 1 giờ); Cherrnobyl (Phim ngắn tập hoặc phim điện ảnh chiếu truyền hình); The Big Bang Theory: The Stockholm Syndrome, The Conference Valuation, The Propagation Proposition (Phim truyền hình sử dụng nhiều máy quay); Russian Doll: “Nothing in This World is Easy” (Phim truyền hình sử dụng một máy quay có thời lượng chiếu nửa giờ); The Umbrella Acedemy (Phim đương đại sử dụng một máy quay có thời lượng chiếu một giờ); Drunk History: “Are You Afraid of the Drunk?” (Loạt trò chơi, cuộc thi, truyền hình thực tế).