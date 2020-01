Đường đua cam go của phim hoạt hình xuất sắc tại Quả cầu vàng 2020

Ứng viên nặng ký cuối cùng trong danh sách đến từ "ông lớn" Universal đó là bom tấn hoạt hình How to train your dragon: The hidden world (tựa Việt: Bí kíp luyện rồng: Vùng đất bí ẩn) của đạo diễn Dean DeBlois. Phần 3 của loạt phim ăn khách Bí kíp luyện rồng theo chân chàng trai Hiccup (Jay Baruchel lồng tiếng) có nhiệm vụ dẫn dắt bộ tộc Viking qua những thử thách sinh tồn cam go, chiến đấu với các thế lực thù địch và hơn hết, đây còn là câu chuyện về sự trưởng thách của chính Hiccup. Tác phẩm này kết thúc cuộc hành trình dài về Hiccup và chú rồng đen. Phim được chấm 90% trên Rotten Tomatoes, gặt hái hơn 521 triệu USD doanh thu toàn cầu

