‘Đường Tăng’ Oh Yeon Seo xác nhận hẹn hò mỹ nam Kim Bum

Sáng 29.3, thông tin Oh Yeon Seo và Kim Bum hẹn hò làm nhiều người ngỡ ngàng bởi cả hai chưa hề hợp tác trong dự án nào trước đó. Nguồn tin cho biết cả hai ban đầu là bạn bè và dần phát triển tình cảm lãng mạn vì có nhiều điểm chung và tâm đầu ý hợp.



Công ty quản lý của cặp đôi cũng nhanh chóng lên tiếng xác nhận thông tin trước giới truyền thông. Đại diện của nữ diễn viên cho biết: “Đúng là Oh Yeon Seo và Kim Bum đang hẹn hò. Họ quen biết nhau thông qua các buổi tụ họp cùng những người quen. Ít lâu sau khi phim Hoa du ký kết thúc hồi đầu tháng này, cả hai trở thành bạn bè thân thiết và chính thức bắt đầu mối quan hệ tình cảm".

Công ty quản lý của Kim Bum là Starship Entertainment cũng đưa ra thông báo tương tự, đồng thời khẳng định đôi nghệ sĩ chỉ mới trong giai đoạn đầu tìm hiểu.

ẢNH: CẮT TỪ PHIM Oh Yeon Seo trong Hoa du ký



Người quen của người đẹp họ Oh bật mí cô trở nên đáng yêu hơn kể từ khi gặp Kim Bum và cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với chuyện tình cảm này. Trong khi đó, bạn bè của sao phim Vườn sao băng cũng tiết lộ anh và bạn gái có nhiều điểm giống nhau.

Oh Yeon Seo hơn bạn trai hai tuổi là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc đang được yêu thích những năm trở lại đây. Các phim mà cô tham gia như Quý ông trở lại, Cô nàng ngổ ngáo bản truyền hình, Hoa du ký (đóng vai Đường Tăng)… đều tạo được tiếng vang nhất định. Mới đây, tác phẩm điện ảnh Cheese in the trap cũng nhận về phản hồi khá tích cực.

ẢNH: CẮT TỪ PHIM Kim Bum là mỹ nam vạn người mê một thời nhờ vai diễn trong Vườn sao băng Hàn Quốc



Khác với bạn gái, thời hoàng kim của Kim Bum cách đây đã gần 10 năm khi là một mẩu của F4 Vườn sao băng bản Hàn. Lúc bấy giờ, anh nổi tiếng khắp châu Á với vẻ điển trai lãng tử cùng ngoại hình nổi bật. Trước đó, anh cũng được biết đến với phim Gia đình là số một phần 1. Thời gian gần đây, mỹ nam sinh năm 1989 chuyển sang đóng các dạng vai gai góc và phản diện nhưng không được khán giả đánh giá cao. Phim mới đây của anh nhất là Thám tử K: Ma cà rồng báo thù.

Trước khi đến với nhau, cả Oh Yeon Seo và Kim Bum đều từng hẹn hò với đồng nghiệp. Oh Yeon Seo yêu đương với bạn diễn Lee Jang Woo, còn Kim Bum và Moon Geun Young từng là cặp đôi nhận được nhiều tình cảm từ công chúng.