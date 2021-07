‘Đường về tỉnh thức’ giúp né tránh những nguồn cơn gây đau khổ

Đường về tỉnh thức (tựa gốc: What is Mindfulness?) của tác giả Tamara Russell, do First News và NXB Dân Trí vừa ấn hành, cung cấp cho độc giả những hướng dẫn gần gũi và dễ tiếp cận về chánh niệm - một thuật ngữ phổ biến trong thời gian gần đây nhưng ít người có thể hiểu được đầy đủ. Cuốn sách tựa một cẩm nang chia sẻ với người đọc sự hiểu biết bao quát về chủ đề này, cũng như làm sáng tỏ một số nhầm lẫn thường thấy.

Đường về tỉnh thức gồm những câu chuyện đúc kết từ cuộc sống của một chuyên gia tâm lý lâm sàng dày dạn kinh nghiệm - tiến sĩ Tamara Russell. Ông còn là một võ sư, nhà khoa học thần kinh, người đã mang một triển vọng độc đáo và đa chiều vào việc giảng dạy, suy nghĩ, trị liệu và nghiên cứu chánh niệm giúp con người bình an.

Hiện nay, ngoài vai trò là giám đốc của The Mindfulness Centre of Excellence ở London và là giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học King’s College London (Anh), tác giả Đường về tỉnh thức còn là một chuyên gia tư vấn, huấn luyện viên, diễn giả về chánh niệm và cách sống tỉnh thức trong nhiều môi trường khác nhau, trong đó nổi bật là giáo dục và sức khỏe.

Trang bị sức mạnh để đối diện với khó khăn, khủng hoảng

Tác giả Đường về tỉnh thức đúc kết: “Chánh niệm đã được giới thiệu đến khắp nơi, từ những trung tâm chăm sóc sức khỏe, trường đại học cho đến những công ty lớn và cả các nhà tù. Những quyển sách, khóa học trực tuyến , những ứng dụng và hội thảo qua mạng đều hứa hẹn rằng chánh niệm sẽ giúp cải thiện những mối quan hệ cũng như giúp đầu óc hoạt động nhanh hơn, hiệu quả hơn”.

Về căn bản, chánh niệm là sự nhận biết sâu sắc những gì bạn đang làm, những gì bạn đang tiếp nhận, nhìn nhận mọi việc như "nó đang là" mà không phán xét. Khi phát triển khả năng nhận thức sâu sắc này, chúng ta sẽ nhận ra được những tác động của lối hành xử theo thói quen trong đời sống của mình trước đây đã ảnh hưởng thế nào mỗi khi ta kết nối với thế giới xung quanh, với công nghệ và những người khác. Được xem là “siêu nhận thức”, chánh niệm luôn điềm tĩnh, thích tìm hiểu và đầy tình thương.

Sự tỉnh thức của mỗi người chính là con đường tìm đến sự an yên trong tâm hồn Ảnh: T.L

Vì vậy mà chánh niệm đòi hỏi chúng ta cởi mở, cầu thị và thận trọng thay vì tránh né những nguồn cơn gây ra đau khổ cho mình. Việc luôn né tránh một điều gì đó có thể mang lại một cảm giác lừa dối rằng vấn đề đã được giải quyết. Thật ra, điều này cho thấy chúng ta không thể nhìn rõ điều gì đang thật sự xảy ra, và chúng ta bỏ lỡ những thông tin quý báu ở hiện tại vốn có khả năng giúp chúng ta nhìn thấy những chỗ có thể tạo ra thay đổi tích cực. Quan trọng ở đây là sự gắn kết vào tâm trí bạn những tố chất: kiên trì, nhẫn nại và từ bi để đi đến sự nhẹ nhàng, an yên của tâm hồn.

Qua Đường về tỉnh thức, tác phẩm mới còn góp phần trang bị cho độc giả thứ hành trang thiết yếu của đời sống - đó là sức mạnh để đối diện với khó khăn, khủng hoảng. Mọi người hãy điềm tĩnh đón nhận những gì xảy đến, ngay cả khi mọi thứ rất khó khăn, từ đó chúng ta thấy rõ những gì đang thật sự xảy ra, chứ không phải những gì mình nghĩ là đang xảy ra, mà có hướng giải quyết tích cực, để né tránh đi những muộn phiền và nguồn cơn gây ra sự đau khổ không cần thiết.