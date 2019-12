Dustin Nguyễn lên tiếng về khoản 'bồi thường' 80 triệu đồng và sự thật bị bóp méo

Người đại diện cho Dustin Nguyễn cũng là vợ anh, nhà sản xuất phim Bebe Phạm khá bức xúc khi trao đổi qua điện thoại với phóng viên Thanh Niên vì cho rằng sự việc đang bị bóp méo và lật lọng.

Riêng Dustin Nguyễn khẳng định: “Theo thông cáo báo chí của họ vừa rồi, tôi muốn mọi người hiểu rõ tại sao tôi nhận số tiền này. Và nó là một trong những việc tôi cần phải làm trong hành trình này để đến mục đích tôi cần. Một lần nữa tôi xin nói, số tiền này không phải là số tiền tôi phải sống chết với nó nhưng lẽ phải phải được tôn trọng”.

Bebe Phạm cho biết: “Nếu bạn đọc kỹ, đây là Biên bản ghi nhận chứ không phải là Biên bản thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên duy nhất đứng tên trong biên bản này là New Arena. Ngay từ phần mở đầu, biên bản đã nêu rõ: “Tôi, Nguyễn Lê Lan Anh, là đại diện theo pháp luật … quyết định việc thanh toán”. Phía Dustin Nguyễn không xuất hiện là một bên trong biên bản này ở phần nội dung. Đại diện của Dustin Nguyễn chỉ ký tên ghi nhận và nhận quyết định này của New Arena thay cho Dustin Nguyễn.

Nội dung chính của Biên bản ghi nhận này là ghi nhận việc New Arena căn cứ trên khoản tiền thù lao, thời gian để hoàn tất vai diễn cho dự án phim mà hai bên đã thỏa thuận trước đó và số ngày làm việc trên thực tế của Dustin Nguyễn để quyết định thanh toán tiền lương cho những ngày làm việc của Dustin Nguyễn. Không có bất kỳ nội dung nào trong Biên bản ghi nhận thể hiện việc các bên đồng ý giải quyết “tranh chấp” liên quan đến việc “giao kết và chấm dứt hợp đồng lao động". Việc nhận tiền lương cho những ngày đã làm việc của Dustin là quyền lợi đương nhiên của một người lao động , không có lý do gì để chối bỏ. Tuy nhiên, việc New Arena và CGV phủ nhận giao kết hợp đồng lao động của anh và cho rằng các bên không có trách nhiệm bồi thường các tổn thất về vật chất và tinh thần cho Dustin Nguyễn trong vụ việc này là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Dustin Nguyễn là diễn viên Việt kiều đã tham gia nhiều bộ phim điện ảnh tạo tiếng vang và cũng đạo diễn nhiều bộ phim gây chú ý tại thị trường điện ảnh Việt Nam ẢNH: NVCC

"Nhà sản xuất New Arena và CGV đơn phương chấm dứt thỏa thuận lao động giữa các bên. Tuy nhiên ngay khi bắt đầu cuộc họp ba bên, CGV và nhà sản xuất đã hoàn toàn chối bỏ việc giao kết hợp đồng giữa các bên, cho rằng đây chỉ là "thử vai" và từ chối giải quyết tranh chấp tại buổi họp này, yêu cầu chúng tôi nếu muốn giải quyết tranh chấp thì ra tòa", Bebe Phạm cho biết.

Dustin Nguyễn nhấn mạnh thêm: “Đại diện của tôi ghi nhận số ngày tôi đã làm việc cũng như cách tính toán tiền lương của phía New Arena. Ngoài ra, không có bất kỳ thỏa thuận đồng ý giải quyết tranh chấp nào cả. Vì họ yêu cầu ra tòa giải quyết. Việc chúng tôi nhận số tiền này là "tiền lương" cho những ngày đã làm việc chứ hoàn toàn không phải là "tiền bồi thường" hay thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Và chính luật sư Hà đại diện New Arena đã khẳng định tại buổi họp báo hôm qua 19.12. Đây không phải là tiền "bồi thường" mà là "trả cho các ngày anh Dustin đã đi làm" thì trong thông cáo báo chí từ New Arena họ không thể gọi phần tiền này là "tiền bồi thường" được. Không có bất kỳ nội dung nào trong biên bản nói là Dustin hoàn toàn đồng ý bỏ qua tranh chấp này, vì trong cuộc họp ngay từ đầu họ đã từ chối giải quyết tranh chấp. Cứ hỏi lại đơn giản, nếu New Arena và CGV nói không có quan hệ lao động thì cớ gì lại đồng ý trả lương cho những ngày làm việc của tôi? Và ngoài tiền lương ra, họ chưa hề "bồi thường" cho tôi bất kỳ khoản nào và từ chối giải quyết tranh chấp thì sao lại nói "nhận tiền xong là xong"?".

Riêng việc đã nhận lời xin lỗi từ phía công ty sản xuất như trong thông cáo báo chí của đơn vị này, diễn viên Để mai tính khẳng định: "Tôi muốn khẳng định tôi chưa bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của họ. Ngày nào họ còn chưa đưa ra một câu trả lời thỏa đáng về việc cắt vai của tôi và xử lý đền bù hợp đồng thỏa đáng với tôi và các anh em khác trong đoàn phim cũng bị họ phũ bỏ trong dự án này thì tôi sẽ còn đấu tranh đến cùng. Mọi chuyện trắng đen sau này tôi sẽ nhờ pháp luật giải quyết. Cái chính tôi muốn nói đến là " văn hóa ứng xử " với những người làm lao động trong ngành điện ảnh Việt Nam”.