Dustin Nguyễn tuyên bố có đủ bằng chứng 'bóc mẽ' sự dối trá

* Theo nhận định của anh, ai là người có quyền cắt vai của anh?

- Đạo diễn, diễn viên Dustin Nguyễn: Theo thông cáo báo chí mà CGV đưa ra là trong Hợp đồng hợp tác giữa họ và Công ty TNHH New Arena, họ không có quyền cắt vai. Nhưng sự thật là tôi và Bebe Phạm đã từng nghe Lê Văn Kiệt và Dần Trần nói là CGV đã ép họ cắt vai Dustin, nếu không CGV sẽ không rót tiền đầu tư. Lê Văn Kiệt và Dần Trần có thể và sẽ phủ nhận điều này để bảo vệ CGV nhưng chúng tôi có đủ bằng chứng để nói. Theo những gì ông Tommy (CEO của CGV - PV) đã chia sẻ với Dustin và Bebe Phạm trong buổi gặp mặt và theo thông cáo báo chí của họ, CGV là nhà phát hành của phim này và cũng là một trong những nhà đầu tư. Tuy nhiên, dù CGV công bố rằng họ không can thiệp vào casting và chỉ nêu quan ngại nhưng vì CGV là một nhà đầu tư nên chúng tôi hiểu rằng CGV cũng là một nhà sản xuất trong dự án này, thường xuyên tham gia vào tiến độ của dự án. Và khi đã là một nhà sản xuất thì CGV phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra cho diễn viên và cho ê-kíp của họ. CGV không thể nói chỉ là một nhà đầu tư nhỏ trong dự án nên không chịu trách nhiệm gì đối với sự việc này. Rõ ràng nhà đầu tư dù nhỏ hay lớn vẫn là bên có quyền và lợi ích liên quan trực tiếp đến bộ phim, vậy sao khi xảy ra sự cố với ê-kíp làm phim lại nói là “không liên quan”? Tôi có đầy đủ bằng chứng để khẳng định những gì tôi chia sẻ.

Dustin Nguyễn là diễn viên, đạo diễn Việt kiều đã về làm phim ở Việt Nam rất nhiều năm ẢNH: NVCC

* Xem lại diễn biến vụ việc thấy vai trò của Dần Trần rất quan trọng, thường xuyên liên lạc với anh, vậy anh có thể nói rõ vai trò của người này?

- Dần Trần đã từng xác nhận mình chỉ là một người kết nối nhà đầu tư và nhà sản xuất. Nhưng khi nói chuyện với Bebe Phạm và tôi để báo tin rằng tôi bị cắt vai, ông nói ông là nhà sản xuất và có quyền quyết định. Ngoài ra, trong buổi họp ba bên tại trụ sở CGV, cả đại diện theo pháp luật của New Arena và đại diện CGV đều xác nhận ông Dần Trần là nhà sản xuất và là người có toàn quyền quyết định trong dự án phim này. Ngược lại, trong buổi họp báo sáng 19.12, đại diện New Arena lại xác nhận "ông Dần Trần không có mối quan hệ nào với New Arena". Từ đây thấy rõ, có một điều gì đó bí ẩn và gian dối về nhân vật này. Anh ta đã "biến mất" tới bây giờ.

* Trong diễn biến việc này có nhân vật Cường, người đã thương thảo hợp đồng với anh, vậy vai trò của ông này?

- Ông Cường được giới thiệu là đại diện sản xuất của New Arena. Chính ông Cường cũng là người đem 3 bản hợp đồng (đã được thống nhất tất cả các điều khoản) và yêu cầu tôi ký 3 bản này vào ngày tôi và đoàn phim làm camera test. Ông cũng là người hẹn Bebe Phạm tới văn phòng vào ngày 3.12 để nhận tiền thù lao thanh toán đợt 1 theo thỏa thuận hợp đồng. Nhưng từ ngày 28.11 ông Cường đã không trả lời các cuộc gọi và tin nhắn của Bebe Phạm. Và hiện giờ giống như ông Dần Trần, ông Cường đã "biến mất".

* Đọc diễn biến vụ việc trên báo và những gì anh chia sẻ, không xác định rõ trách nhiệm giải quyết việc này thuộc về ai? - Tôi thấy họ đã cùng nhau dựng lên các lời nói dối sau này để chối bỏ toàn bộ tuyên bố ban đầu của Dần và Kiệt là "CGV là người ép cắt vai của Dustin" và lời của Tommy rằng: "CGV có nêu quan ngại và góp ý về kịch bản và diễn viên". Điều này được chứng minh qua việc sau: sau email chúng tôi gửi Tommy thì Dần Trần lại gọi cho chúng tôi và nói rằng quyết định cắt vai Dustin là quyết định của một tập thể bao gồm: đạo diễn, các nhà đầu tư và sản xuất. Sau đó trong cuộc họp ba bên giữa Giám đốc pháp chế CGV, luật sư bên tôi, Dần Trần và lãnh đạo New Arena thì mọi người lại khẳng định Dần Trần chính là người có quyền cắt vai Dustin vì Dần là người có "chuyên môn trong nghề". Tôi rất ngạc nhiên, khi sự việc xảy ra chính Tommy đã nói với tôi sẽ kiểm tra lại vụ việc với Dần Trần, và chính bà Sa, Giám đốc pháp chế của CGV đã gửi email cho chúng tôi và Dần Trần để yêu cầu cuộc gặp ba bên. Thì có thể thấy rõ Dần Trần được CGV khẳng định là nhà sản xuất của bộ phim. Thế thì tại sao ngay tại họp báo luật sư của New Arena lại khẳng định rằng ông Dần Trần không hề có liên quan gì với New Arena và dự án này. Đây là một khúc mắc mà tôi thấy rõ ràng thể hiện sự gian dối, trốn trách nhiệm và bất nhất từ chính CGV và công ty New Arena. Tôi cần truyền thông giúp tôi làm sáng tỏ vấn đề này.

Dustin Nguyễn còn là một trong những đạo diễn, diễn viên được mời tham gia các dự án quốc tế, trong đó có các sản phẩm điện ảnh của Hollywood ẢNH: NVCC

* Vậy sau khi thương thảo hợp đồng và ký, anh đã làm việc về nội dung phim, kịch bản với ai?

- Theo thông cáo báo chí của New Arena "chúng tôi làm việc với Dustin 6 ngày để giúp anh ấy hợp vai diễn". Đây là một sự dối trá đáng khinh. "Chúng tôi" là ai?, "giúp Dustin hợp vai diễn" bằng cách nào? Ý họ là họ đã cố gắng dạy tôi diễn mà tôi không thể sao? Ngược lại trong 6 ngày đó tôi chỉ làm việc trực tiếp với Lê Văn Kiệt. Theo yêu cầu của Kiệt tôi đã sáng tạo rất nhiều chi tiết chưa có trong kịch bản. Chính Kiệt nhờ tôi giúp đỡ Kiệt phát triển sáng tạo kịch bản này nhiều cảm xúc hơn giữa nhân vật của tôi và hai người con gái. Đối với Kiệt và tôi, đây là điều rất bình thường như chúng tôi đã cùng làm trong phim Dịu dàng trước đây. Và phải nói đây không bao giờ phải là công việc của một "ứng cử viên". Một cách làm không chuyên nghiệp nếu đạo diễn yêu cầu một "ứng cử viên" sáng tạo nội dung cho kịch bản trong 6 ngày rồi đá "ứng cử viên" này qua một bên để sử dụng tất cả những sáng tạo và cùng lúc nói "ứng cử viên" bây giờ không hợp vai. New Arena đang bóp méo sự thật và quá lật lọng.

New Arena liên tục phủ nhận là tôi và họ không có một hợp đồng nhưng trong buổi họp báo ngày 19.12, đại diện của New Arena lại khẳng định họ đang giữ hợp đồng của tôi? Ba bản hợp đồng tôi đã ký, tại sao họ từ chối trả lại?

Một lần nữa tôi khẳng định vì trong hợp đồng này có nhiều điều kiện không có lợi cho New Arena mà họ muốn che lấp. Tôi muốn tiết lộ một điều khoản trong hợp đồng là sau khi ký hợp đồng, New Arena phải thanh toán cho Dustin 50% giá trị hợp đồng và đây thấy rõ là điều họ không muốn làm.

* Việc bị cắt vai khiến anh bị thiệt hại những gì?

- Khi tôi nhận lời của Lê Văn Kiệt để vô phim, tôi đã phải lùi lịch làm việc giữa tôi và HBO bên Los Angeles, dù HBO thông cảm và hỗ trợ tôi vì giữa chúng tôi có quan hệ tốt, nhưng đó là một việc trước đây tôi sẽ không bao giờ yêu cầu vì tôi biết HBO phải sắp xếp lại lịch làm việc của họ với các đạo diễn khác cho sự thay đổi này của tôi. Ngoài ra, tôi đã từ chối một dự án phim bên Mỹ vì tôi biết sẽ quá tải nếu tôi vừa làm phim của Lê Văn Kiệt, phim của HBO và dự án phim tôi phải từ chối trên. Tôi cũng xin phép nói là trong 2-3 tháng vừa rồi, tôi đã có lời mời làm đạo diễn và diễn viên của những dự án từ những đồng nghiệp mình quý mến như: Galaxy, HK & CJ, Thu Trang, Timothy Linh Bùi, Trần Bảo Sơn... nhưng tôi buộc phải từ chối vì lịch làm việc của tôi không cho phép. Tôi không phải là một người đang cần đi kiếm việc. Khi tôi nhận phim của Lê Văn Kiệt, tôi nhận vì tình. Lúc đó vì Kiệt chia sẻ với tôi "chỉ còn hai tuần nữa bấm máy mà chưa có diễn viên chính", khi nghe như vậy, tôi thử đặt mình trong vị trí của Kiệt và tôi cảm thấy nếu có thể giúp đỡ Kiệt thì mình nên làm vì thời gian quay chỉ có 4 tuần trong tháng 12 mà thôi. Ngoài ra, tôi phải hủy một số công việc riêng đã được lên kế hoạch từ trước, điều này làm xáo trộn sinh hoạt sống của tôi. Bây giờ, khi nghe phát ngôn của New Arena và CGV là "Dustin chỉ là một trong những ứng cử viên...". Tôi cảm thấy rất xúc phạm và rất thất vọng về Lê Văn Kiệt.

Những ngày qua Dustin Nguyễn tỏ ra rất bức xúc khi mình bị đột ngột cắt vai trong một dự án điện ảnh do Lê Văn Kiệt làm đạo diễn ẢNH: NVCC

* Đến lúc này anh đã nhận trực tiếp những phản hồi hay lời xin lỗi nào từ nhà sản xuất, đạo diễn, CGV chưa?

- Họ đưa ra thông cáo rằng: "Chúng tôi nhận thấy việc thông báo cho Dustin là trách nhiệm của công ty sản xuất nên đã chịu trách nhiệm bằng việc chính thức thông báo với Dustin thông qua điện thoại và trong buổi họp gặp trực tiếp có mặt đại diện... Phía Dustin Nguyễn đã nhận lời xin lỗi". Tôi muốn hỏi New Arena: Họ gọi điện xin lỗi tôi từ khi nào và ai là người gọi điện xin lỗi và thông báo? Chính chúng tôi đã phải chủ động liên lạc đoàn phim để tìm ra câu trả lời thực sự. Chính anh em trong ê-kíp đã nói với tôi: "Nhà sản xuất nói CGV đòi đổi diễn viên". Ngày đầu tiên tôi ngồi xuống với ông Tommy và cả trong email sau này tôi gửi cho CGV, tôi đều yêu cầu họ có phải có trách nhiệm trong việc tôi và diễn viên khác bị đối xử không công bằng trong vụ việc này. Tôi yêu cầu CGV phải có hành động sửa sai bằng cách bồi thường các thiệt hại, không chỉ cho tôi, mà cả các diễn viên khác và ê-kíp gây ra từ việc bị cắt vai, cắt việc đột ngột để bảo vệ công lý và danh dự của chúng tôi.

* Được biết anh và đạo điễn Lê Văn Kiệt có mối quan hệ khá tốt, nhưng đến lúc này vị này vẫn im lặng?

- Tôi thấy anh ấy rất hèn! Tôi không tìm được từ nào khác ngoài từ này.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Liên quan đến vụ việc này, phóng viên Thanh Niên đã liên lạc với CGV Việt Nam, tuy nhiên người phụ trách truyền thông của đơn vị này là ông Nguyễn Quốc Khánh đã phản hồi: Những câu hỏi phóng viên Thanh Niên đặt ra đều đã có đầy đủ thông tin như thông cáo báo chí ngày 19.12.2019 (kèm thông cáo báo chí). Về phía Công ty New Arena, chúng tôi cũng đã liên lạc với giám đốc là bà Lan Anh để phỏng vấn thì nhận được phản hồi không có phát biểu gì khác về vụ này, những gì cần nói đã gửi thông cáo báo chí trước đó rồi. Những ngày qua chúng tôi cũng liên lạc với đạo diễn Lê Văn Kiệt, nhắn tin nhiều lần hẹn phỏng vấn nhưng đạo diễn này cũng không có bất cứ phản hồi nào.