Dwayne Johnson lần đầu thừa nhận 'không đội trời chung' với Vin Diesel

Trong bài phỏng vấn trên Rolling Stone, ngôi sao cơ bắp biệt danh The Rock thừa nhận chuyện quan hệ trục trặc từ bom tấn The Fate of the Furious năm 2016.

Dấu hiệu rõ ràng nhất là hồi tháng 6.2016, Dwayne Johnson viết trên Instagram bày tỏ thất vọng về phim. Trong khi cảm ơn các thành viên đoàn phim và các nữ diễn viên, tài tử 47 tuổi thẳng thắn chê trách một đồng nghiệp nam. "Vài quý ông cư xử chuyên nghiệp thật sự, số khác lại không. Cái người mà quá "nhỏ bé" đến nỗi chẳng làm được cái quái gì ra hồn. Hèn nhát, đáng khinh". Ngay lập tức, báo chí muốn biết "mật vụ Luke Hobbs" đang nói về ai. Thời điểm đó trang TMZ đưa thông tin gây sốc, bật mí người bị chỉ trích là Vin Diesel.

Nguồn tin cho biết vụ lùm xùm khiến đoàn làm phim và hãng Universal phải tổ chức “họp khẩn” ngay trên trường quay tại Atlanta, Mỹ vào ngày 9.8. Có thông tin Vin Diesel và The Rock cãi nhau rồi "chốt" không đóng chung bất cứ cảnh nào nữa.

Sau gần hai năm, Dwayne Johnson mới thừa nhận trên Rolling Stone rằng tin đồn là đúng. "Điều đó đúng đấy. Chúng tôi không còn quay chung một cảnh nào nữa". Ảnh: Instagram Nhiều thông tin trong đoàn phim hé lộ thái độ của Vin Diesel và The Rock trên trường quay là không thân thiện. Số đông lại ủng hộ "mật vụ Luke Hobbs" Dwayne Johnson kể tiếp cả hai cũng có vài cuộc đối thoại ngắn, sau cùng đi vào ngõ cụt. "Cuộc thảo luận quan trọng là trực tiếp bàn về việc hình ảnh của tôi xuất hiện trong đoạn trailer. Và điều tôi nhận ra là chúng tôi có một sự khác biệt căn bản trong triết lý về cách chúng tôi làm phim và cộng tác", tài tử Baywatch nói thêm. Để dập tắt những thông tin bất lợi, hãng Universal cho công bố bức ảnh chụp Vin Diesel và The Rock nhân dịp Fast & Furious 8 đóng máy. Tuy nhiên, The Rock lại khiến người hâm mộ hoài nghi khi anh cảm ơn "toàn bộ gia đình Fast" trên Instagram, gọi tên từ đạo diễn F. Gary Gray đến Scott Eastwood, Nathalie Emmanuel... nhưng tên của Vin Diesel thì tuyệt nhiên không được nhắc tới. Trong phần 8, hai ngôi sao hành động cũng rất hiếm khi đứng cùng khung hình. Mặc dù mối quan hệ như nước và lửa, song cả hai đã hiểu thêm về nhau "một chút nữa" sau những bất đồng. Khi được hỏi về tương lai có tham gia Fast & Furious 9, The Rock thẳng thắn: "Tôi không chắc lắm, giờ tôi tập trung vào các sản phẩm hiện tại của mình sao cho xuất sắc như nó có thể".

Hiện tại bộ phim Rampage (Siêu thú cuồng nộ) của anh sẽ ra mắt toàn cầu vào ngày 13.4.