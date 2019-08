Dwayne ‘The Rock’ Johnson trở thành nam diễn viên kiếm tiền giỏi nhất năm

Tiếp nối thành công từ 2018, Dwayne Johnson tiếp tục là cái tên giành vị trí số 1 trong danh sách 10 nam diễn viên kiếm tiền cao nhất năm (tính từ 1.6.2018 đến 1.6.2019). 12 tháng qua, cựu đô vật gốc Hawaii đã kiếm được tổng cộng 89,4 triệu USD nhờ góp mặt trong hàng loạt tác phẩm ăn khách từ điện ảnh đến truyền hình. Theo thống kê từ tạp chí nói trên, Dwayne Johnson đã nhận được mức cát-xê trả trước lên đến 23,5 triệu USD cho màn trình diễn của mình trong Jumanji: The Next Level dự kiến phát hành vào tháng 12 tới. Nam diễn viên 47 tuổi cũng được chia 15% lợi nhuận từ doanh thu toàn cầu của Jumanji: Welcome to the Jungle - tác phẩm gần đây nhất của loạt phim Jumanji với doanh thu toàn cầu lên đến 962,1 triệu USD.

Người hùng cơ bắp đình đám này dễ dàng bỏ túi 700.000 USD cho mỗi tập phim truyền hình Ballers của đài HBO. Trong khoảng thời gian được Forbes tính thu nhập, The Rock cũng thu về khoản tiền đáng kể từ hai siêu phẩm khác là Tòa tháp chọc trời và cát-sê trả trước của Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Bên cạnh khoản tiền “khủng” có được nhờ phim ảnh, Dwayne Johnson cũng sở hữu mức thu nhập lên đến hàng triệu USD từ bản quyền quần áo, giày và tai nghe từ hãng Under Armour.

Những năm gần đây, nam nghệ sĩ này liên tục có tên trong danh sách những ngôi sao được trả lương cao nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn ẢNH: INSTAGRAM NV

Được biết, Dwayne Johnson có mức cát-sê tương đương với những đồng nghiệp như Robert Downey Jr, Will Smith cùng nhiều diễn viên khác song nghệ sĩ này lại thường đám phán được khoản lợi nhuận hưởng từ phần trăm doanh số của phim cao hơn. Trên thực tế, Dwayne Johnson bỏ túi tới 15% tiền bán vé, bản quyền thương mại thay vì mức dưới 10% như nhiều tên tuổi khác. Năm nay, số lượng phim thắng lớn trên mặt trận phòng vé của The Rock cũng nhiều hơn hẳn so với 9 cái tên còn lại trong danh sách Top 10 của Forbes như: Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Bradley Cooper…

Tiết lộ bí quyết giúp một cựu đô vật trở thành tài tử đắt giá của màn ảnh Hollywood, Dwayne Johnson cho biết anh luôn quan tâm tới cảm nhận của khán giả. “Bạn phải ưu tiên họ lên hàng đầu và tự hỏi rằng khán giả muốn gì, đâu là kịch bản tốt nhất khiến họ thưởng thức bộ phim và cảm thấy thỏa mãn? Một tác phẩm thành công là khi người xem thưởng thức xong và ra về với tâm trạng hài lòng, hạnh phúc”, tài tử sinh năm 1972 chia sẻ với Forbes trong cuộc phỏng vấn năm 2018.

Hiện Dwayne Johnson cùng với Jason Statham đang khuấy đảo phòng vé toàn cầu với phần ngoại truyện Fast & Furious: Hobbs & Shaw ẢNH: UNIVERSAL

Dwayne "The Rock" Johnson sinh năm 1972, anh từng là một đô vật nổi tiếng trước khi trở thành ngôi sao đình đám trên màn ảnh rộng với hàng loạt siêu phẩm điện ảnh nổi tiếng như: Xác ướp trở lại, Điệp viên 86: Nhiệm vụ bất khả thi, Cuộc đua đến núi phù thủy, Siêu cớm tranh tài, Jumanji: Trò chơi kỳ ảo, Tòa tháp chọc trời… Đặc biệt, Dwayne 'The Rock' Johnson được yêu thích hơn cả nhờ vai diễn Luke Hobbs trong loạt phim hành động đình đám Fast & Furious.