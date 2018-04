Eddie Redmayne đọc điếu văn tại tang lễ nhà vật lý Stephen Hawking

Theo Reuters, hàng trăm người đã xếp hàng tại các đường phố thuộc Cambridge (Anh) cuối tuần qua để vẫy tay chào chiếc xe tang chở linh cữu của nhà khoa học nổi tiếng thế giới Stephen Hawking về nơi an nghỉ cuối cùng. Đám tang có sự tham dự của 500 khách mời, trong đó diễn viên Eddie Redmayne, người thủ vai Stephen Hawking trong bộ phim The Theory of Everything, đã đọc một phần điếu văn tri ân nhà vật lý - thiên văn vừa tạ thế ở tuổi 76. Đó là câu kinh thánh (Ecclesiastes 3.1-11): "Mọi việc đều có nguyên do, dưới thiên đường đều có những thời điểm: có cái được sinh ra, có cái chết đi, có khi gieo trồng, có khi thu hoạch"...

A Brief History of Time, cuốn sách khoa học được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1988, đã bán được hơn 10 triệu bản, là cảm hứng của bộ phim đoạt giải Oscar The Theory of Everything.

Cùng với bài diễn văn của diễn viên Eddie Redmayne, nhà thiên văn học Hoàng gia Anh Martin Rees, mục sư Cally Hammond, hiệu trưởng phân viện Gonville và Caius thuộc Đại học Cambridge, nơi tiến sĩ Hawking dùi mài kinh sử cách đây 52 năm, cũng góp giọng đưa tiễn ông về nơi cuối cùng.

Vợ cũ của nhà vật lý là Jane Hawking và con trai Timothy tại nhà thờ Great St Marys Đám đông tập trung tiễn đưa ông Stephen Hawking về nơi an nghỉ cuối cùng Nữ diễn viên Felicity Jones, người thủ vai bà Jane, và nhà làm phim Charlie Guard cũng có mặt Trước đó trên trang cá nhân, Eddie Redmayne đã xúc động viết về nhà vật lý mà việc hóa thân thành ông từng giúp anh giành giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc năm 2015: "Chúng ta đã mất đi một trí tuệ xuất chúng, một nhà khoa học đáng kinh ngạc và là người vui vẻ nhất mà tôi từng có may mắn gặp mặt. Tình yêu và mọi suy nghĩ của tôi xin chia sẻ với gia đình phi thường của ông".