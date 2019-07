Elly Trần diện gợi cảm lấy cảm hứng từ Mẹ Rồng trong 'Game of Thrones'

Ít tham gia các hoạt động giải trí nhưng mỗi lần xuất hiện, Elly Trần luôn làm người hâm mộ bất ngờ. Góp mặt tại sự kiện sáng 10.7, cựu hot girl Sài thành khiến quan khách thích thú trong tạo hình nhân vật Daenerys Targaryen (do nữ diễn viên Emilia Clarke thủ vai) của loạt phim đình đám Game of Thrones (Trò chơi vương quyền). Với làn da trắng sứ, tóc bạch kim, đôi mắt to, Elly Trần được khen càng gợi cảm và xinh đẹp trong hình tượng này.

Người đẹp tiết lộ để hóa trang thành Daenerys, cô phải thức dậy từ sớm và mất 3 tiếng trang điểm, làm tóc... để có được tạo hình như mong muốn xuất hiện tại sự kiện. "Tôi rất mê nhân vật Daenerys và cả diễn viên Emilia Clarke. Và giống như nhiều "fan cứng" khác của phim, việc Jon Snow giết Daenerys Targaryen trong tập cuối Game of Thrones từng khiến tôi "mất ăn mất ngủ". Trong tương lai, tôi cũng mong mình có những vai diễn cá tính như vậy", Elly Trần chia sẻ.

Sau 2 năm dành trọn thời gian cho gia đình và chăm sóc con cái, thời gian gần đây, Elly Trần đang tích cực trở lại showbiz Việt với nhiều dự án mới Ảnh: BTC

“Bận rộn với công việc kinh doanh nhưng tôi vẫn dành ra thời gian xem phim cùng các con. Tôi đặc biệt yêu thích HBO vì kho phim phong phú, có nhiều series đặc sắc. Khi xem một mình thì thể loại yêu thích của tôi là phim kinh dị kiểu True Blood. Nhưng nếu ngồi xem cùng các con, tôi chọn những phim hoạt hình đặc sắc, vui nhộn nhưng mang tính giáo dục cao như Despicable Me”, "bà mẹ hai con" nói.

Elly Trần sinh năm 1987, từng tham gia lĩnh vực người mẫu và xuất hiện trong một số phim như Khát vọng thượng lưu, Bí ẩn song sinh, Bến nước 13, Tiểu thư vào bếp... Bên cạnh đó, cô cũng được công chúng biết đến qua những hình ảnh quyến rũ, táo bạo. Sau khi kết hôn với ông xã người nước ngoài, nữ diễn viên lần lượt sinh hai bé Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch.

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đấu kiếm tại sự kiện Ảnh: BTC

Bên cạnh Elly Trần, vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển cũng tạo ấn tượng lạ mắt với trang phục cô dâu - chú rể nhưng lại đem theo thanh kiếm Kantana của Nhật. Người đẹp chia sẻ rằng trang phục của nhà thiết kế Phạm Anh Thư kết hợp với kiếm được lấy cảm hứng từ nhân vật The Bride trong phim hành động kinh điển Kill Bill của đạo diễn Quentin Tarantino mà hai vợ chồng xem trên HBO. Cả hai không chỉ có những cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau mà còn có màn đấu kiếm trong trang phục cưới khiến nhiều vị khách thích thú. Khánh Thi chia sẻ ông xã kém tuổi rất thích xem phim hành động trong khi bản thân lại hay ‘'cày'’ phim bộ. "Tôi có thể dành trọn 3 ngày xem hết một series dài hơn 50 tập”, Khánh Thi thích thú bật mí.

Được biết Việt Nam là điểm đến thứ sáu trong khu vực châu Á của HBO Go. Trước đó, “đế chế phim ảnh” này đã đặt chân tới Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore.