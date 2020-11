'Em bé trong chiếc hộp' gặp tổng thống Mỹ và cố nhân

Cuộc gặp tổng thống Mỹ và hội ngộ xúc động với Chick Harrity

Năm 1983, bà Heil nhờ các cơ quan truyền thông hỗ trợ trong việc quyên góp tài chính cho Warren Center of Learning. Việc làm của bà tạo được sự chú ý với Tổng thống Ronald Reagan khi đó và ông đã mời gia đình bà vào tòa Bạch Ốc (Nhà Trắng) - nơi tập trung nhiều phóng viên báo chí, truyền hình. Bà kể lại: “Khi hai chúng tôi đang đi vào hành lang thì ngay lúc ấy, Tổng thống Reagan cùng phu nhân xuất hiện. Ông cúi xuống ôm em (Trần Thị Hết - NV) vào lòng và hỏi tai nào của em không nghe được. Em trả lời. Tổng thống nói: “Vậy thì em hãy đi qua phía bên đó để tôi cùng nghe vì tai của tôi cũng bị như thế”.

Sau khi trò chuyện với Tổng thống Reagan xong thì chúng tôi gặp Chick Harrity. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp ông ấy”.

Lần đầu tiên gặp lại cô bé Trần Thị Hết trên đất Mỹ, Chick Harrity gặp phải một bất ngờ. “Khi tôi gặp lại em, trông em thật bé nhỏ so với độ tuổi 12. Tôi trao cho em bức hình tôi chụp năm xưa, nhưng em làm mọi người và tôi rất ngạc nhiên vì em từ chối nhận và tỏ ra rất giận dữ... Tôi không hiểu vì sao như thế. Rồi thời gian trôi qua, trong lòng tôi cứ tự hỏi về điều này. Mãi cho đến 32 năm sau, kể từ ngày tôi chụp tấm hình ấy, tôi mới thực sự giải tỏa được. Thì ra hồi ấy, trong trí óc ngây thơ của em, em sợ rằng nếu có ai nhìn thấy bức hình ấy, họ sẽ bắt em trả về VN”.

Sau khi rời VN, Chick Harrity trở thành nhiếp ảnh gia cho tòa Bạch Ốc, chuyên chụp hình các tổng thống Mỹ. Ông đã phục vụ qua các đời tổng thống: John F.Kennedy, Lyndon B.Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W.Bush (cha) và Bill Clinton. Những tấm hình ông chụp trong thời kỳ này đều là những bức ảnh lịch sử. Vậy mà khi được trao giải thưởng “Thành tựu trọn đời” (do Hiệp hội Phóng viên ảnh tòa Bạch Ốc tổ chức) vào năm 2005, ông cho biết dù các bức hình ông chụp qua 8 đời tổng thống Mỹ có giá trị tới đâu, ông vẫn yêu thích và trân quý bức ảnh Baby in the box nhất.

Ngày nhận giải, Chick Harrity lại bị... bất ngờ. Ông kể: “Khi tôi đứng ở trên sân khấu cùng với Tổng thống George W.Bush (con), tôi nghe vị chủ tịch của Hiệp hội Phóng viên ảnh tòa Bạch Ốc nói với tổng thống: “Đừng di chuyển, hãy đứng yên!”. Thông thường, không có ai dám nói kiểu đó với một vị tổng thống. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và bỗng nhiên tôi nghe tiếng của người điều khiển chương trình xướng danh tên tôi cùng với bức hình, và người đại diện trao giải là Nhanny Heil - cô bé trong bức hình năm xưa. Tôi vô cùng xúc động, nước mắt giàn giụa trên mặt. Cuộc hội ngộ diễn ra vô cùng bất ngờ. Mọi người có mặt hôm đó đều rơi lệ, ngay cả Tổng thống Bush cũng vậy”.

Bà Evelyn Warren Heil - người mẹ nuôi đáng kính của cô bé Hết, đã qua đời vào ngày 21.8.2008, thọ 78 tuổi. Trần Thị Hết sau đó lập gia đình và có hai con, họ vẫn sống ở thành phố Springfield (tiểu bang Ohio). Nhanny Heil tuy không nói được tiếng Việt nhưng vẫn băn khoăn nhớ về VN: “Tôi nghĩ tôi là người may mắn nhất. Tôi đã rất may mắn gặp được mẹ nuôi, người đã cho tôi một cuộc đời mới. Tôi biết rằng tôi còn có cha và các anh trai của mình, và nhiều khi tôi tự hỏi không biết giờ này họ ra sao? Tôi không biết làm cách nào để tìm ra họ. Tôi thật không biết làm sao”...

Đằng sau mỗi bức hình có một câu chuyện. Và câu chuyện của “em bé trong chiếc hộp” Trần Thị Hết (Nhanny Heil) trong tấm ảnh do Chick Harrity ghi lại đã kết thúc có hậu như cổ tích.

Lúc đó, Nhanny Heil (Trần Thị Hết) bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Cô bé không thể tự ngồi và đứng được. Ba tuổi mà cô bé chỉ cân nặng có 12 pound (gần 5 ký rưỡi). Đã quá nhỏ bé và ốm yếu, cô bé còn bị bệnh về tai và nhiều bệnh khác. Bà Evelyn Warren Heil rất vất vả trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc Nhanny. Bà thành lập Warren Center of Learning (Trung tâm học tập Warren) để bé Hết có cơ hội chữa bệnh và học hành.(Theo The Washingon Post, The Digital Journalist)