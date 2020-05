Emma Corrin, cô gái vô danh sẽ hóa thân thành Công nương Diana ra sao?

The Crown (tạm dịch: Vương miện) là một trong những loạt phim được đánh giá cao nhất của Netflix với vô số giải thưởng danh giá như Critics' Choice Awards, Quả cầu Vàng, Screen Actors Guild Awards... Mùa 4, The Crown có sự góp mặt của nhân vật Công nương Diana do nữ diễn viên Emma Corrin thủ vai. Diana, Vương phi xứ Wales đã mất được hơn hai thập niên nhưng luôn được người dân xứ sương mù nhắc nhớ. Khi các nhà sản xuất của kênh phim truyền hình Netflix muốn tìm một ngôi sao trẻ mới đầy thần thái, quý phái mê hoặc thì Emma Corrin, cô gái vô danh vùng Sevenoaks, Kent (nước Anh) với gương mặt tươi tắn và đôi mắt xanh đã được chọn với sự nhất trí cao của cả ê-kíp sản xuất lẫn công chúng. Vì sao Emma được đánh giá là hoàn hảo để hóa thân thành Công nương Diana?

Emma Corrin vào vai Công nương Diana trong The Crown Ảnh: Chụp màn hình clip

Những phẩm chất cần cho vai diễn đặc biệt này được đưa ra cho các nữ diễn viên ứng thí trong đợt casting của nhà sản xuất vừa rất cụ thể vừa như... đánh đố, bởi chúng quá cầu toàn. Trước hết, tất nhiên, cô gái ấy phải có ngoại hình và gương mặt trông thật giống với Diana, người phụ nữ mang tính biểu tượng trong lịch sử Hoàng gia Anh. Kế đến là hàng loạt tiêu chí mang những thuật ngữ mà dường như chỉ các nữ sinh trường kịch nghệ mới cảm nhận được, cũng như dễ khiến họ lắc đầu ngao ngán. Áp phích tuyển dụng ghi rõ: “Cần tìm ngôi sao trẻ mê hoặc phi thường, diễn xuất nhập tâm đúng cương vị nữ nhân số một của giai cấp thượng lưu bậc nhất thế giới, thể hiện chính xác cường độ biến chuyển tâm lý phức tạp, kể cả trạng thái tuyệt vọng và cô đơn cùng cực trong những giờ phút đen tối và bi thảm nhất của nàng công nương số một nước Anh”. Những phẩm chất cần cho vai diễn đặc biệt này được đưa ra cho các nữ diễn viên ứng thí trong đợt casting của nhà sản xuất vừa rất cụ thể vừa như... đánh đố, bởi chúng quá cầu toàn. Trước hết, tất nhiên, cô gái ấy phải có ngoại hình và gương mặt trông thật giống với Diana, người phụ nữ mang tính biểu tượng trong lịch sử Hoàng gia Anh. Kế đến là hàng loạt tiêu chí mang những thuật ngữ mà dường như chỉ các nữ sinh trường kịch nghệ mới cảm nhận được, cũng như dễ khiến họ lắc đầu ngao ngán. Áp phích tuyển dụng ghi rõ: “Cần tìm ngôi sao trẻ mê hoặc phi thường, diễn xuất nhập tâm đúng cương vị nữ nhân số một của giai cấp thượng lưu bậc nhất thế giới, thể hiện chính xác cường độ biến chuyển tâm lý phức tạp, kể cả trạng thái tuyệt vọng và cô đơn cùng cực trong những giờ phút đen tối và bi thảm nhất của nàng công nương số một nước Anh”.

Lúc ấy, có thể nói Emma Corrin gần như vô danh khi xuất thân làm công việc đóng gói đồ lót cho một cửa hàng bán lẻ. Còn đối với thế giới phim trường, tên của cô gái 23 tuổi năm cuối Đại học Cambridge này chỉ mới xuất hiện chớp nhoáng 2 lần ở phần credit cuối một vài phim trên tivi. Giám đốc sản xuất Peter Morgan viết trên Twitter Emma là một tài năng xuất chúng, quyến rũ ê-kíp ngay khi nhận vai Diana Spencer. Cũng ngây thơ, xinh đẹp như cô gái trẻ Diana, Emma đủ phong phú tâm trạng để diễn tả các biến chuyển tâm lý phức tạp của một nhân vật phi thường, trải qua từ vô danh đến lúc trở thành người phụ nữ tiêu biểu nhất của thế hệ mình. Đảm nhận vai tiểu thư Diana Spencer, phản ánh những cơn sóng lòng mà Diana phải chịu đựng trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình, Emma Corrin chấp nhận mình sẽ thu hút nhiều chú ý hơn tất cả các bạn diễn của cô cộng lại. Cô gái sinh năm 1995 cũng chịu sự so sánh về các diễn viên đã từng đảm nhận vai Diana.

Điều khác biệt lớn nhất giữa Emma Corrin và Công nương Diana là môi trường sống thời thơ ấu Ảnh: Chụp màn hình

Chào đời vào tháng 12.1995, nên khi vào vai, Emma nhiều tuổi hơn Diana lúc Công nương kết hôn với Hoàng tử xứ Wales tại Nhà thờ St. Paul. Còn khi Công nương ra đi trong vụ tai nạn xe hơi ở hầm chui Paris vào tháng 8.1997, Emma vẫn còn mặc tã, vì thế cô thiếu hẳn ký ức về nhân vật mình sẽ đóng. Để chuẩn bị cho vai diễn, Emma phải nghiên cứu vô số đoạn phim tin tức, nghiền ngẫm theo dõi các cuộc phỏng vấn trên truyền hình, và phải tập cho được kiểu cười nhút nhát nổi tiếng có một không hai của Công nương. Nữ diễn viên đã phải săm soi vô số tấm ảnh của nhân vật được mệnh danh là người phụ nữ được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới này. Cô hóa thân thành Lady Diana Spencer còn trẻ, lúc đang làm cô giáo tại trường mẫu giáo Young England ở Pimlico, London, nơi có khoảnh vườn mà Diana phô ra những bước chân trần trên cỏ trong tấm váy mỏng mảnh xuyên thấu gây tranh cãi một thời. Qua phim, Emma cũng sẽ thể hiện một Diana trong những ngày đính ước, lấy chồng và quãng đời hôn nhân tồi tệ với Hoàng tử xứ Wales, Charles, do Josh O'Connor thủ vai.

Điều khác biệt lớn nhất giữa Emma Corrin và Công nương Diana là môi trường sống thời thơ ấu. Trong khi Emma xuất thân từ một mái ấm đầy tình yêu thương trong ngôi làng Sevenoaks thì Diana lại sống trong những bối cảnh đầy xào xáo. Đầu tiên là cuộc ly hôn chóng vánh của cha mẹ, để lại cho Diana những vết thương lòng sâu sắc. Sau đó là cuộc hôn nhân lệch tuổi vợ kém chồng đến 13 năm. Kế tiếp là những dằn vặt khi phát hiện chuyện “tình cũ không rủ cũng tới” của chồng mà Công nương vì sĩ diện Hoàng gia phải cắn răng chịu đựng. Để biểu cảm hết các đoạn trường vừa kể, có lẽ Emma không vất vả lắm bởi niềm đam mê kịch nghệ từ bé đã thúc đẩy cô tham gia các khóa kịch Shakespeare và biểu diễn chính thường xuyên tại nhà hát ADC của Đại học Cambridge, nơi từng là sân khấu của các ngôi sao như Stephen Fry, Hugh Laurie, David Mitchell, Robert Webb. Song song với vai diễn Lady Di trong The Crown, Emma Corrin còn chuẩn bị ra mắt trên màn ảnh rộng trong Misbehavior cùng với Keeley Hawes và Keira Knightley. Cô cũng sẽ xuất hiện ở bộ phim truyền hình Batman của Mỹ, Pennyworth, kể về cuộc đời thời trẻ của Alfred Pennyworth, quản gia huyền thoại cho hai chàng Batman và Robin.

The Crown đang vượt khỏi ranh giới nước Anh khi các tranh cãi nổ ra quanh nội dung thể hiện về Hoàng gia Anh bị xem là báng bổ, xúc phạm, với các cảnh nghiện ngập, ngoại tình, quan hệ tình dục bất chính và lừa dối. Như vậy, tiếng tăm và sự tỏa sáng thành sao của Emma Corrin, đồng diễn bên cạnh các cựu binh Hollywood như Olivia Colman và Helena Bonham Carter - sẽ được thử thách qua cái thần, cái chất mà cô sẽ chuyển tải đến khán giả hâm mộ khi hóa thân thành nàng Công nương huyền thoại này.