'Falcon & The Winter Soldier' hoãn quay, ‘Peter Rabbit 2’ hoãn chiếu vì Covid-19

Phần tiếp theo của Avengers: Endgame

Falcon & The Winter Soldier bắt đầu được quay ở Prague vào tuần trước, nhưng các diễn viên và đoàn làm phim hiện đã về lại Atlanta, Mỹ. Đây là lần thứ hai việc quay phim bom tấn của Disney - Falcon & The Winter Soldier bị gián đoạn. Vào tháng 1.2020, bộ phim được quay tại Puerto Rico nhưng đã buộc phải hoãn quay sau khi nơi đây hứng chịu một loạt các trận động đất mạnh.

Falcon & The Winter Soldier do nữ đạo diễn Kari Skogland chỉ đạo, gồm 6 tập với kinh phí đầu tư lên đến 150 triệu USD, là một phần của vũ trụ điện ảnh Marvel đang rất được fan Captain America mong đợi. Falcon & The Winter Soldier lấy bối cảnh ngay sau Avengers: Endgame, khi Captain America (Chris Evans đóng) nghỉ hưu và trao chiếc khiên cho Falcon. Phim do Anthony Mackie, Sebastian Stan đảm nhận vai Falcon và Winter Soldier, dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 8 năm nay trên kênh Disney+.