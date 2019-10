Fan cuồng tự nhận là vợ Cổ Thiên Lạc tại sự kiện

Hôm 22.10, đoàn làm phim A witness out of the blue (tựa Việt: Hiện trường vụ án) có đợt tuyên truyền tác phẩm ở Hồng Kông. Và trong lúc ê-kíp đang giao lưu về bộ phim trên sân khấu thì một fan nữ đứng phía dưới bỗng không ngừng lớn giọng để gây chú ý. Ban đầu, cô hét: "Cổ Thiên Lạc là chồng tôi", khiến toàn bộ những người có mặt tại sự kiện ngỡ ngàng.

MC ngay lập tức cứu vãn bầu không khí bằng cách hóm hỉnh đối đáp: "Chắc bạn này muốn nói với tôi chăng. Thế nhưng, xin lỗi, tôi đã có vợ". Dù vậy, fan cuồng này vẫn tỏ thái độ hống hách trả lời: "Tôi là bà xã của Cổ Thiên Lạc. Còn anh là ai hả. Đồ không biết xấu hổ". Theo On, nhân viên an ninh nhanh chóng có mặt để ngăn cản tình hình và dự định đưa fan quá khích này ra ngoài. Khi bị khống chế, cô gái la lớn liên tục đến 9 lần: "Chồng ơi, hắn đánh em. Cổ Thiên Lạc anh ta đánh em".

Fan nữ làm loạn sự kiện tuyên truyền phim mới của Cổ Thiên Lạc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Suốt quá trình fan cuồng quấy rối tại buổi quảng bá A witness out of the blue, Cổ Thiên Lạc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Anh không đưa ra ý kiến gì với hành vi không đúng đắn từ người hâm mộ của mình.

Được biết, cũng tại sự kiện trên, Cổ Thiên Lạc một lần nữa phủ nhận tin đồn kết hôn với Tuyên Huyên, bạn diễn của anh trong A witness out of the blue. Khi được hỏi về việc được fan ghép đôi cùng người đẹp, nam diễn viên thẳng thắn: "Cảm ơn mọi người đã kỳ vọng vào sự hợp tác của chúng tôi. Còn về chuyện cưới xin thì hoàn toàn không có. Tôi không trả lời những tin tức không đúng sự thật".

Cổ Thiên Lạc một lần nữa phủ nhận tin kết hôn với Tuyên Huyên ẢNH: INSTAGRAM NV

Cách đây hơn 3 tháng, mạng xã hội Hoa ngữ râm ran tin Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên sắp về chung một nhà sau 20 năm làm bạn thân. Một số nguồn tin khẳng định cả hai đang chuẩn bị cho hôn lễ vào cuối năm 2019. Song, đại diện của tài tử sinh năm 1970 một mực phủ nhận. Trước đó, cặp sao Cỗ máy thời gian còn được cho là đang bí mật hẹn hò, bị người hâm mộ “soi” ra nhiều khoảnh khắc thân mật, tình cảm dành cho đối phương.

Mới đây, Cổ Thiên Lạc vừa mừng sinh nhật lần thứ 49 (ngày 21.10). Người hâm mộ cũng mong ngóng anh sớm tìm được một nửa phù hợp cho mình khi đã gần 50 tuổi. Do đó, khi nghe tin anh nên duyên vợ chồng với Tuyên Huyên, fan vô cùng mừng rỡ. Đáng tiếc, lần này, chính nam thần họ Cổ đã nhấn mạnh không hề có chuyện cưới hỏi cô bạn diễn thân thiết.