Fan Hàn bất chấp dịch Covid-19 ra sân bay đón thần tượng

Vào ngày 1.3, SF9 về đến sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) sau chuyến công tác nước ngoài. Theo video mà trang tin Newsen ghi lại, đám đông fan của nhóm đã tập trung ngay tại cổng ra vào và có dấu hiệu xô đẩy kịch liệt khi đón thần tượng. Nhiều fan trên tay cầm điện thoại hay máy ảnh liên tục hướng về các chàng trai. Không ít người hâm mộ còn cố gắng chen lấn nhau để được đứng gần hơn để tặng quà, thư và tranh thủ đi sát những nam nghệ sĩ.

Giữa rừng fan, SF9 khó khăn nhích từng chút một để ra xe. Dù bị một số fan va vào người, nhưng những nam thần tượng vẫn bình tĩnh di chuyển mà không có phản ứng gì. Đáng chú ý, có khoảng 1 - 2 fan không mang khẩu trang khi có mặt tại đây.

Dễ dàng nhận thấy có fan không mang khẩu trang khi ra sân bay đón SF9 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoạn clip fan bu đông tại sân bay Incheon đón SF9 nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận lớn tại Hàn Quốc. Một cư dân mạng khẳng định đây là cảnh tượng kinh hoàng và đáng lo ngại vì người hâm mộ vẫn vô tư tụ tập đi chào mừng sao Kpop trong bối cảnh bệnh nhân nhiễm dịch Covid-19 đang tăng đến mức chóng mặt tại Hàn Quốc.

Được biết, những ngày gần đây, xứ kim chi phải hủy bỏ hay dời lại hàng loạt sự kiện công cộng nhằm tránh việc công dân tập trung nơi đông người, sợ lây nhiễm virus Corona chủng mới ( SARS-CoV-2 ). Do đó, chuyện các fan trên vẫn bất chấp nguy hiểm bệnh dịch mà tới tận cảng hàng không quốc tế chỉ vì thần tượng càng khiến dư luận phẫn nộ.

Cảnh tượng đông đúc tại sân bay khi người hâm mộ đón SF9 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nhiều ý kiến chỉ trích những người hâm mộ này không quan tâm đến sức khỏe bản thân, SF9 và cả cộng đồng: “Thật ngu ngốc. Sao lại dám mạo hiểm cuộc sống của mình và cả nghệ sĩ như vậy chứ”, “Ban đầu tôi còn tưởng người ta tranh giành khẩu trang cơ. Điên thật rồi”, “Làm ơn đọc tin tức để hiểu tình hình dịch hiện tại đi các bạn trẻ”, “Hãy về nhà và nghĩ cho sức khỏe của mình, người thân và cả thần tượng nữa”, “Đón thần tượng không sai, nhưng giữa lúc dịch Covid-19 như thế này mà dám tập trung đông đúc chen lấn như vậy thì không được. Ai mà biết lỡ như có người nhiễm bệnh trong đó thì sao?”…

SF9 là nhóm nhạc nam Kpop gồm 9 thành viên, trực thuộc công ty quản lý FNC Entertainment. Nhóm được biết đến qua các ca khúc O Sole Mio, Now or Never, Good Guy…