Fan Việt gây sốc khi góp 600 triệu mua bình chọn cho thần tượng xứ Trung

Hôm 28.5, một trang Fanpage do người hâm mộ của Triệu Tiểu Đường tại Việt Nam lập ra, cho hay đã quyên góp được hơn 600 triệu đồng và gửi sang hội fan của nữ ca sĩ tại Trung Quốc. Một nguồn tin riêng còn tiết lộ con số thu được cụ thể là 636 triệu đồng.

Được biết, số tiền này sẽ được dùng để ủng hộ, bình chọn cho Triệu Tiểu Đường tại cuộc thi Thanh xuân có bạn 2 (Youth With You 2) đang gây sốt. Mỗi phiếu bầu được cho là sẽ giúp mỹ nhân sinh năm 1997 có thêm cơ hội nằm trong top 9 cô gái chiến thắng cuối cùng và được hoạt động trong nhóm nhạc nữ mới do show thành lập.

Theo bài viết đăng trên trang Fanpage do người hâm mộ của Triệu Tiểu Đường tại Việt Nam lập ra, tổng cộng có hơn 1.000 lượt quyên góp với hơn 700 người tham gia. Nếu tính trung bình đầu người, thì mỗi fan Việt Nam đã bỏ ra 860.000 đồng để ủng hộ ngôi sao trẻ người Trung Quốc. Cuối bài đăng, admin Fanpage còn nhắn gửi: “Mặc dù quốc tịch của chúng ta khác nhau, nhưng sự tương trợ và đóng góp này đã khiến chúng ta được gắn kết hơn”.

Cư dân mạng bất ngờ trước độ “chịu chơi” của những người yêu mến cô gái họ Triệu tại Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có không ít người “ném đá” việc fan Việt Nam lại bỏ số tiền lớn vì một thần tượng đến từ Trung Quốc.

Trong một diễn đàn nổi tiếng ở Việt Nam, vấn đề quyên góp này tạo nên tranh cãi lớn. Có người cho rằng số tiền đó quá lớn và không đáng để “cống hiến” cho một thực tập sinh còn chưa chính thức được ra mắt. Một tài khoản viết: "Tôi thật sự sốc khi thấy số tiền quyên góp này".