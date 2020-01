Fan Việt mang khẩu trang kín mít đón nhóm nhạc Winner ở sân bay

Ngay từ sáng, đã có hàng trăm fan đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM để chuẩn bị chào đón Winner. Hầu hết là các bạn nữ trẻ tuổi, trên tay cầm banner, lightstick, ảnh của nhóm. Đặc biệt, tất cả người hâm mộ đều mang khẩu trang kín mít trong thời điểm bệnh viêm phổi Vũ Hán đang ngày càng lan rộng.

Khi các chàng trai đến từ Hàn Quốc xuất hiện, không gian sân bay Tân Sơn Nhất như muốn vỡ òa trong sự vui mừng của fan Việt. Tuy nhiên, mọi người đều ý thức đứng trật tự, không quá chen lấn hay gây ra tình trạng hỗn loạn.

Nhiều fan đến sân bay Tân Sơn Nhất đón Winner không quên mang khẩu trang ẢNH: MỸ LINH

Winner di chuyển thuận lợi từ cổng sân bay lên xe về khách sạn. Tương tự fan, nhóm cũng đeo khẩu trang kín mít. Những nam thần tượng xứ kim chi thân thiện vẫy tay chào người hâm mộ đứng đợi ở sân bay. Sau khi Winner rời khỏi, đám đông khiến cổng ra khu quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất tắc nghẽn.

Được biết, Winner đến TP.HCM chuẩn bị cho đêm diễn Winner Cross Tour in Ho Chi Minh diễn ra ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7 vào ngày 1.2.2020 (mùng 8 Tết âm lịch). Đây là concert đầu tiên của nhóm tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Giá vé của sự kiện được đánh giá ở mức chấp nhận và phù hợp với đại đa số fan.

Winner kín mít xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: MỸ LINH

Song, do tình hình bệnh viêm phổi lây lan, vấn đề tổ chức show diễn đang gây ra một số tranh cãi trên mạng xã hội . Dù vậy, việc Winner đã chính thức đặt chân đến TP.HCM chứng tỏ chương trình vẫn sẽ diễn ra như dự kiến và nhiều khả năng sẽ có biện pháp phòng ngừa bệnh cho khán giả.

Winner là nhóm nhạc Kpop thuộc công ty quản lý YG Entertainment, gồm 4 thành viên: Yoon (Seung Yoon), Jinu (Jinwoo), Hoony (Seung Hoon), Mino. Nhóm nổi tiếng với loạt hit Empty, Really Really, Island, Love me love me, Everyday,…