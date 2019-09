Fan Việt vây kín sân bay đón tài tử Ji Chang Wook

Ji Chang Wook được khán giả biết đến qua nhiều phim truyền hình ăn khách như Cười lên Dong Hae, Hoàng hậu Ki, Healer, The K2... Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự hôm 27.4, anh tái xuất màn ảnh nhỏ với vai diễn trong phim Please melt me (Melting Me Softly) hợp tác với Won Jin Ah, Yoon Se Ah, Lim Won Hee… Tác phẩm sẽ lên sóng vào ngày 28.9 trên đài tvN

ẢNH: BTC