First News tiếp tục lập vi bằng Lazada tiếp tay cho sách giả

Theo đại diện của First News: “Sau một tuần các cửa hàng bán sách giả trên Lazada tạm rút do có đơn khởi kiện của First News gửi TAND Q.1 thì ngày 18.9, sách giả lại tiếp tục được công khai bán trên Lazada. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm, hoặc dấu hiệu đồng phạm rõ ràng trong việc tiếp tay - giúp sức tiêu thụ sách giả - hàng giả theo điều 192 bộ luật Hình sự năm 2015”.

Cũng theo First News: “Trên Lazada có rất nhiều gian hàng bán sách giả với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng khi bạn đọc đặt hàng mua sách thì số điện thoại giao sách trùng với số điện thoại giao hàng của các fanpage bán sách giả. Được biết, các fanpage này thường có tên gọi rất “kêu”, đạo, nhái cả tên các nhà xuất bản, công ty sách uy tín, như “Kho sách Nhà xuất bản Trẻ”, “Nhà xuất bản Nhã Nam”, hoặc “Bách khoa tri thức”, “Tủ sách kỹ năng”, “Tủ sách thành công 4.0”, “Tinh hoa mọt sách”… chạy quảng cáo ngày đêm để bán sách giả”.

Tuy nhiên, sau khi First News tuyên bố khởi kiện, Lazada lên tiếng khẳng định: “Chúng tôi luôn tôn trọng các quy định của pháp luật hiện hành, cũng như luôn thực thi những biện pháp quản lý nền tảng nghiêm ngặt để có thể mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho các thương hiệu, nhà bán hàng và người tiêu dùng . Với vai trò là một nền tảng thương mại điện tử, chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với các đơn vị sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và sẽ tiếp tục thực hiện biện pháp mạnh mẽ nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên nền tảng của mình”.