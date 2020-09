'Folklore' của Taylor Swift có doanh số tăng vọt, liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng uy tín

Theo thống kê mới nhất, Folklore của Taylor Swift đã tiêu thụ được 912.000 đơn vị album (gồm cả doanh số phát hành lẫn số lượt phát trực tuyến) từ ngày 31.8 - 6.9, cũng là tuần thứ 6 album ra mắt. Đây là con số lớn gấp nhiều lần lượng tiêu thụ của album vào tuần thứ 5 (từ ngày 24- 30.8) với 87.400 đơn vị.

Trong cả hai tuần này, nhiều cửa hàng băng đĩa độc lập cho biết đã nhận được những lô hàng đĩa CD Folklore có chữ ký của Taylor Swift. Đây là hành động giúp tăng doanh thu cho sản phẩm trong đại dịch.

Những sản phẩm âm nhạc đáng chú ý xếp sau Folklore trên bản xếp hạng album của Rolling Stone là Smile của Katy Perry ở vị trí thứ 5 và S&M2 của Metallica ở vị trí thứ 6.

Tiếp tục giữ vị trí số 2 và 3 là các sản phẩm của Pop Smoke (album Shoot for the Stars, Aim for the Moon) và Juice WRLD (album Legends Never Die) với lần lượt 72.700 và 60.500 đơn vị album tiêu thụ. Album của dàn diễn viên bộ phim nhạc kịch Hamilton có thêm một tuần ở vị trí thứ 4 khi tiêu thụ 47.400 đơn vị album.