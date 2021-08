‘Free Guy’ giữ vị trí số 1 doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua

Chỉ trong hai năm, liên tục trải qua 4 đợt dịch Covid-19 khiến nhiều chủ nhà hàng ở phố cổ Hội An (P.Minh An, TP.Hội An, Quảng Nam) phải treo bảng rao bán hoặc cho thuê nhà vì không cầm cự được.