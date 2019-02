'Frozen 2' phá kỷ lục trailer phim hoạt hình được xem nhiều nhất mọi thời đại

Hãng phim Walt Disney đã vừa tung trailer chính thức của bộ phim Frozen 2 hé lộ câu chuyện đầy kịch tính. Sáu năm sau phần đầu tiên thu 1,2 tỉ USD cùng hai giải thưởng Oscar danh giá (Phim hoạt hình hay nhất và Bài hát gốc hay nhất cho Let It Go), Frozen 2 hứa hẹn sẽ “phủ băng” phòng vé cuối năm 2019.



Trong trailer, người xem sẽ tiếp tục gặp lại tạo hình xinh đẹp, đáng yêu của những nhân vật quen thuộc như cặp đôi chị em Elsa và Anna, anh chàng Kristoff, chú người tuyết dễ thương Olaf và chú tuần lộc Sven. Nhưng có vẻ như xứ Arendelle sẽ không còn bình yên như trước. Những hình ảnh đầu tiên cho thấy những diễn biến kỳ lạ và sự đấu tranh nội tâm sâu sắc của các nhân vật. Giữa màn đêm, nữ hoàng Elsa đang cố gắng vượt qua vùng biển bão tố, cố gắng đóng băng biển cả để vượt qua những cơn sóng khổng lồ nhưng mọi nỗ lực đều liên tiếp gặp thất bại.

Trailer Frozen 2 Mọi chuyện kỳ lạ lần lượt xuất hiện trước lâu đài của Anna và Kristoff khiến anh phải huy động tuần lộc để đuổi theo một thế lực bí ẩn. Ngay sau đó, ngọn lửa tím vây quanh Elsa và Olaf, để rồi khép lại là hình ảnh xứ Arendelle vốn quanh năm bị tuyết bao phủ bỗng hóa mùa thu đầy lá vàng trong sự ngỡ ngàng của các nhân vật chính. Có lẽ, bộ tứ Elsa, Anna, Kristoff và Olaf sẽ bắt đầu một cuộc hành trình ngày một cam go nhằm tìm hiểu những bí mật cổ xưa của Arendelle chăng? Mọi chuyện kỳ lạ lần lượt xuất hiện trước lâu đài của Anna và Kristoff khiến anh phải huy động tuần lộc để đuổi theo một thế lực bí ẩn. Ngay sau đó, ngọn lửa tím vây quanh Elsa và Olaf, để rồi khép lại là hình ảnh xứ Arendelle vốn quanh năm bị tuyết bao phủ bỗng hóa mùa thu đầy lá vàng trong sự ngỡ ngàng của các nhân vật chính. Có lẽ, bộ tứ Elsa, Anna, Kristoff và Olaf sẽ bắt đầu một cuộc hành trình ngày một cam go nhằm tìm hiểu những bí mật cổ xưa của Arendelle chăng?

Frozen 2 tiếp tục được nhào nặn bởi bộ đôi đạo diễn Chris Buck và Jennifer Lee. Các diễn viên hạng A của Hollywood Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff và Josh Gad tiếp tục tham gia lồng tiếng vào vai diễn của họ như ở phần trước. Trả lời phỏng vấn của báo chí, diễn viên Kristen Bell (lồng tiếng cho Anna) cho biết: “Câu chuyện của phần hai rất tuyệt vời. Họ đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm hướng đi hợp lý và tôi nghĩ họ đã làm được”.

Tin vui đến cho nhà Chuột khi Frozen 2 phá kỷ lục trailer phim hoạt hình được xem nhiều nhất mọi thời đại trong 24 giờ đầu tiên, theo Hollywood Reporter. Trong số các bộ phim hoạt hình trước đó, Incredibles 2 của Pixar và Disney là tác phẩm nắm giữ kỷ lục này với 113,6 triệu người xem. Frozen 2 dự kiến ra rạp vào ngày 22.11 năm nay.