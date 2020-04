G-Dragon tậu penthouse 9 triệu won sau khi xuất ngũ

2 sau khi sống ở Galleria Forest, Seongsu-dong, Seoul. Theo tin độc quyền từ tạp chí Financial News, G-Dragon đã mua bất động sản mới ở khu nhà giàu Nine One Hannam, Seoul, Hàn Quốc với giá 9 triệu won. Được biết, trưởng nhóm BigBang chuyển đến căn hộ penthouse có kích thước 297msau khi sống ở Galleria Forest, Seongsu-dong, Seoul.

Những người nổi tiếng khác cũng sẽ chuyển đến khu Nine One Hannam gồm có Bae Yong Joon, Park Soo Jin, ca sĩ Jang Yoon Jung, một thành viên trong ban điều hành của Tập đoàn Lotte. Một số nhà lãnh đạo và doanh nhân giàu có cũng dự kiến sẽ là cư dân ở đây.

Nine One Hannam là khu chung cư cao cấp bao gồm 9 tòa nhà và 335 căn hộ. Mỗi ngôi nhà được trang bị thang máy riêng và có sân chơi. Được thiết kế và xây dựng mang phong cách độc lập, Nine One Hannam đạt kỷ lục mới về giá mở bán bất động sản cao nhất tại xứ sở kim chi.

Khu phức hợp Nine One Hannam Ảnh: Financial News.

Trên trang cá nhân của mình, G-Dragon đã khoe một số hình ảnh về căn nhà mới mua. Anh chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng chú mèo tại ban công, bàn ghế, một vài nội thất, góc cửa kính nhìn thẳng ra ngoài trời. Vào năm 2017, nam ca sĩ đã mua hẳn tòa nhà 6 tầng trị giá 8,8 triệu won ở khu phố sầm uất Cheongdamdong, Seoul. Ngôi nhà này đã nhận được giải thưởng của Văn phòng quận Gangnam nhờ kiến trúc độc đáo.

G-Dragon được xem là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất Hàn Quốc khi sở hữu thẻ đen của Hyundai từ khi còn rất trẻ. Đây là loại thẻ chỉ có thể mở khi nhận được lời mời từ phía Hyundai và chủ sở hữu phải thuộc 0,05% số người có địa vị, danh tiếng và tài chính dồi dào ở đất nước này.

G-Dragon chụp ảnh cùng chú mèo cưng trong căn hộ mới Ảnh: Instagram NV

Nhờ quá trình hoạt động nghệ thuật chăm chỉ từ khi mới 6 tuổi, G-Dragon đã nắm trong tay số tài sản khổng lồ từ việc phát hành sản phẩm âm nhạc, kinh doanh , quảng cáo, hợp tác với những nhãn hiệu thời trang. Sau khi xuất ngũ, ngôi sao sinh năm 1988 chưa trở lại với sự nghiệp ca hát mà gây "bão" khi bắt tay với hãng Nike cho ra mắt phiên bản giày giới hạn và nhận lời làm gương mặt thương hiệu cho một hãng thức uống ở Trung Quốc . Chính vì thế, khi tin tức trưởng nhóm BigBang tiếp tục mua bất động sản, nhiều người không hề ngạc nhiên và cho rằng đây chỉ là khoản chi quá khiêm tốn so với mức thu nhập và khối tài sản khổng lồ mà nam ca sĩ sở hữu.